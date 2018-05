Politie stuurt absurde aanmaning rond: “Gelieve dringend uw boete van nul euro te betalen”

Een kinderziekte in het nieuwe verwerkingssysteem van verkeersboetes zorgt voor verwarring. Heel wat hardrijders kregen namelijk na het betalen van hun boete nog een brief met de vraag om hun openstaande saldo van nul euro te vereffenen “Anders kan het parket u een minnelijke schikking opleggen.” “Kafka ten top”, zegt een van de gedupeerden.

Nog 0 euro te betalen, en het risico op een hogere boete als dat bedrag niet binnen de tien dagen gestort wordt. Die bizarre boodschap kreeg Wilfried Vandaele, parlementslid voor N-VA, in de bus. De man was in zijn woonplaats De Haan geflitst aan een gecorrigeerde snelheid van 51 kilometer per uur waar slechts 50 was toegelaten. Het leverde hem in april een boete van 53 euro op. “Niet meer dan terecht, want ik reed te snel”, zegt Vandaele. “Dus ik heb dat onmiddellijk betaald.”

Toch kreeg hij tot zijn eigen verbazing een tijdje later een aanmaning in de bus voor diezelfde boete. Eentje voor 0 euro, dan nog. “Ik begrijp wel dat dat allemaal geautomatiseerd is. Maar iemand steekt die brieven toch in een envelop en zou die toch moeten bekijken? Dit is echt kafkaiaans.”

Het is niet langer de politie die dergelijke verkeersboetes naar de hardrijders stuurt. Agenten geven alle informatie nu in een systeem in en versturen dat digitaal naar Justitie. Van daaruit vertrekt het dan naar Bpost. Zij printen die en zorgen ervoor dat de brieven bezorgd worden. Al weten ze daar niet echt iets van de vreemde brieven af. “Wij verwerken eigenlijk enkel de gegevens die we van de FOD Justitie toegestuurd krijgen”, klinkt het bij BPost.

Bij de FOD Justitie is men wel op de hoogte van de brieven. Er wordt momenteel ook aan een oplossing voor het probleem gewerkt. “Al enkele dagen geleden werden we er attent op gemaakt”, zegt woordvoerder Edward Landtsheere. “Vermoedelijk gaat het om een kinderziekte. Het is alleszins geen alleenstaand geval. Verschillende burgers kregen zo’n rappel. En dat zorgt voor verwarring bij de mensen.”