Na reconstructie op tv: al zeventien nieuwe tips over onopgeloste moord

Zelzate - Zeventien nieuwe tips. Dat kreeg de politie binnen na afloop van de uitzending van Faroek Live op VTM over de moord op Veerle Scheerlinck. De voornaamste bedoeling van de politie was om nieuwe getuigen te vinden. “Help ons antwoorden vinden, want voor ons is de situatie ondraaglijk”, zei haar echtgenoot Frank Pauwels in de uitzending.

Veerle Scheerlinck, de 57-jarige uitbaatster van 't Ateljeeke, werd op 3 oktober 2017 op klaarlichte dag vermoord in haar winkeltje in Zelzate. De onderzoekers van de politie tasten sindsdien in het duister wat betreft de dader en het motief. Vlak na de moord werd een robotfoto verspreid van een mogelijke verdachte. Daarna kreeg de politie ruim 150 tips binnen, maar die leverden niets op. Het onderzoek naar de drieste roofmoord zit muurvast.

Om uit de impasse te geraken, hoopte de politie op nieuwe getuigen. Daarom werd geopteerd om de hulp in te roepen van het grote publiek via het programma Faroek Live. De man op de robotfoto werd door minstens twee getuigen gezien. Onder hen een minderjarig meisje. Een eerste getuige heeft de verdachte op de dag van de feiten gespot op een zebrapad vlak voor de winkel. Hij gedroeg zich volgens de getuige eigenaardig. Het meisje zag de man, omdat die 't Ateljeeke binnenkwam op het moment dat zij haar pas gekochte pen betaalde aan de kassa.

Nauwgezette reconstructie

De politie vermoedt dat er nog meer mensen moeten zijn die de verdachte gezien hebben, omdat het op het tijdstip van de moord behoorlijk druk was in de omgeving van 't Ateljeeke. Tijdens de uitzending werd dan ook een nauwgezette reconstructie gehouden van de moord in de hoop zo het geheugen van potentiële nieuwe getuigen op te frissen.

Rond 15.05 uur zag de eerste getuige de verdachte op straat. Hij droeg een zwarte korte leren jacker, een blauwe jeansbroek, een zwarte muts en zwarte schoenen. Hij was ongeveer 1,80 meter groot en had een zwarte, onverzorgde stoppelbaard.

Het was waarschijnlijk dezelfde man die iets later de winkel binnenstapte op het moment dat het minderjarige meisje haar pen kocht. Toen zij de winkel verliet, gaven de wijzers van de kerktoren aan dat het 15.40 uur was.

Te vroeg

Vervolgens komt Monique, een vaste klant, de winkel binnen. Ze wacht enkele minuten en verlaat de winkel omstreeks 15.56 uur. De echtgenoot van Veerle komt omstreeks 16.20 uur thuis en ontdekt haar lichaam om 16.30 uur.

Sinds de uitzending kreeg de politie zeventien tips binnen. “Alle tips zullen nu uitgebreid onderzocht worden”, zegt hoofdcommissaris Patrick Willocx van de Federale Politie Oost-Vlaanderen. “Voorlopig is het nog te vroeg om daar al veel over te zeggen. Uiteraard hopen we op een doorbraak.”

“Dé vraag is wat precies gebeurde”, zegt echtgenoot Frank Pauwels in de uitzending. “Waarom is net Veerle het slachtoffer geworden van zo'n gruwelijke daad? Daarom doe ik een warme oproep: Alstublieft, help ons om antwoorden te vinden, want de situatie is ondraaglijk.”