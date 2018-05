Radja Nainggolan neemt geen blad voor de mond: “Als ik een voorbeeld wou zijn, was ik wel leraar geworden”

Niemand kon het nieuws ontwijken. Radja Nainggolan gaat niet mee naar het WK en dat heeft voor heel wat opschudding gezorgd. Gert Verhulst wist de ex-Rode Duivel te strikken voor zijn talkshow Gert Late Night. Na alle commotie over zijn niet-selectie sprak hij voor het eerst uitgebreid op de zetel bij Gert. En de “Ninja” stelde niet teleur. “Er zal altijd kritiek zijn”, aldus de middenvelder van AS Roma. “Voor mij moet het gaan om de prestaties op het veld en niet om de levensstijl. Als ik een voorbeeld moet zijn voor de jeugd, zou ik wel leraar of opvoeder zijn geworden. Winnen is voor mij het belangrijkste.”

“Het eerste moment was moeilijk, het deed pijn”, geeft Nainggolan toe. “Jezelf ook altijd zien op die reclamespotjes doet wel pijn.”

“Ik probeer het nu positief te zien: ik ben nu gefocust op vakantie, drie weken. Ik ga niet naar Rusland maar ga wel naar het WK kijken. Ik ga sowieso supporteren, vooral dan uit respect voor mijn ploegmaats. Het gaat niet over mij, maar over de ploeg. Ik zal naar hun prestaties kijken en hoop dat ze een heel goed WK spelen. Maar de kwartfinale tegen Duitsland wordt heel moeilijk.”

“Ik zeg wat ik denk en ik schaam me daar niet voor”

Nainggolan geldt niet als de gemakkelijkste Rode Duivel, zijn karakter zou ook de reden zijn waarom het niet klikt met Martinez. “Ik zeg wat ik denk en ik schaam me daar niet voor”, haalt Nainggolan zijn schouders los. “Ik ben niet iemand die achter de schermen dingen ga zeggen, ik zeg het rechtuit.”

“Dat de reden om me thuis te laten tactisch zou zijn? Ik denk dat de Italiaanse competitie de meeste tactische competitie is. Wat dan wel? Van in het begin hadden we een moeilijke relatie. Ik speelde een heel goed EK en speelde ook de eerste wedstrijden onder hem maar van toen is de relatie naar beneden gegaan. Ja, ik ben eens te laat geweest maar ik ga niet alles zeggen wat er gebeurd is. Nonchalant? Kan zijn.”

Filmpjes van zijn liederlijke leven op sociale media deden uiteraard geen goed voor zijn imago. “Snap je dat mensen aanstoot aan nemen? Ik heb heel jong het land verlaten. Ik snap de Belgen als ze zeggen dat ik een voorbeeld moet geven aan de jonge kinderen. Maar ik ben daar het totaal tegenovergestelde van. Ik probeer te leven als een normale mens. Ik ga ook geen kritiek geven op iemand die voor mijn neus een pint bier drinkt omdat ik geen bier drink. Ik probeer mijn leven te leiden. Er zal altijd kritiek zijn. Voor mij moet het gaan om de prestaties op het veld en niet om de levensstijl. Als ik een voorbeeld moet zijn voor de jeugd zou ik wel leraar of opvoeder zijn geworden. Winnen is voor mij het belangrijkste.”

Op Twitter schreef Nainggolan ok dat “echt zijn jammer genoeg niet goed genoeg is voor sommigen”.

“Ik denk dat dat de reden is voor mijn selectie, daarom heb ik dat geschreven”, aldus de middenvelder. “Ik heb nooit problemen gehad met een speler. Ik kreeg telefoon van bijna iedereen: spijtig dat je er niet bij was. Maar ik word ouder, dus ik bekijk het langs twee kanten: het doet deugd dat ik steun krijg, maar ik vind ook dat de groep steun moet krijgen. Ik denk dat ik respect heb afgedwongen voor wat ik gedaan heb op het veld.”

“Alles rond het voetbal, alle valsheid, maakt me moe”

Ondertussen kondigde hij ook zijn afscheid aan bij de nationale ploeg. “Of dat een opwelling was? Ik dacht er op dat moment zo over. Ik heb al te veel meegemaakt bij de nationale ploeg om opnieuw te beginnen. Het is over voor mij, ook als er een nieuwe bondscoach komt. Er zijn genoeg spelers en ik ben al over de dertig. Als morgen de bondscoach vraagt dat ik me ter beschikking wil stellen, zou ik dat appreciëren maar er zijn jonge spelers in opkomst en voor mij is het genoeg geweest. Ik ben altijd iemand van mijn woord geweest.”

“Ik hou van voetbal, ik amuseer mij altijd als voetballer op het veld. Maar alles errond, alle valsheid, maakt me moe. Niet alleen managers: overal waar er geld wordt geroken, wordt gesnoept. Parasieten zijn er altijd. Mijn vrouw en ik zien snel of iemand uit is op geld. We houden onze vrienden close. Ook mijn makelaar. Ik heb een heel moeilijke jeugd gehad, dus mijn karakter is aan mij en aan hem te danken.”

