Genkse smaakmaker op weg naar Club Brugge

Club Brugge aast op zijn tweede Belgische talent op korte tijd. Na Mats Rits wil het Siebe Schrijvers (21) van Genk binnenhalen. De onderhandelingen lopen volop en ook Schrijvers wil graag naar Brugge. Beide ploegen moeten elkaar alleen nog vinden in de vraagprijs, want die bedroeg aanvankelijk 4 miljoen euro. Genk ziet dan weer wat in Sander Coopman, door Club de voorbije twee seizoenen verhuurd aan Zulte Waregem.

Siebe Schrijvers, een rasecht jeugdproduct van Genk en kapitein van de Belgische beloften, is op weg naar Club. De aanvaller wil zijn contract bij Genk, dat nog loopt tot eind volgend seizoen, niet verlengen nadat hij ondanks vijf competitietreffers onder Philippe Clement langzaam maar zeker naar de bank verdween.

Ook Anderlecht, Standard en AA Gent werden genoemd als mogelijke overnemers, maar Club is momenteel de enige ploeg waarmee onderhandeld wordt. Anderlecht wil eerst verkopen voor het versterking haalt en AA Gent kan Schrijvers niet betalen. Standard toonde aanvankelijk interesse, maar in Luik zou er geen unanimiteit bestaan over een eventuele overgang.

De aanvaller heeft zelf zijn keuze zo goed als gemaakt. Hij ziet Club Brugge als de ideale bestemming om zich verder te ontplooien. Met Ivan Leko heeft Brugge een sportieve baas die jong talent vertrouwen geeft. Daarnaast speelt Club Brugge de groepsfase van de Champions League en heeft Schrijvers ook het profiel waar CEO Vincent Mannaert en voorzitter Bart Verhaeghe van likkebaarden: jong, talentvol, Belgisch en hopelijk ooit klaar voor een lucratieve toptransfer.

2 à 3 miljoen euro

De onderhandelingen lopen dus, maar een concreet akkoord is er (nog) niet. Genk wou aanvankelijk 4 miljoen euro, maar aangezien Schrijvers zijn laatste contractjaar ingaat, wil het zich flexibeler opstellen. Landen op een transferprijs tussen de 2 en 3 miljoen euro met de nodige bonussen lijkt reëel.

Omgekeerd wil Genk graag Sander Coopman inlijven. De 23-jarige middenvelder werd de voorbije twee seizoenen verhuurd aan Zulte Waregem, maar wil nu graag een definitieve thuis hebben waar hij kan spelen. Als dat niet bij Club kan, dan elders. Clement kent Coopman al lang, als beloftencoach van Club Brugge bracht hij hem mee naar het A-elftal. Doorbreken bij blauw-zwart lukte de middenvelder echter niet, bij Essevee toonde hij wel vlagen van zijn klasse. Coopman heeft nog een contract tot 2020, waardoor blauw-zwart wel boter bij de vis zal willen. De deals met Schrijvers en Coopman staan overigens volledig los van elkaar.