Antwerp polst Van Holsbeeck weer, maar compromis met Coucke is prioriteit

Antwerp dringt nog steeds aan bij Herman Van Holsbeeck (63) voor een bestuursfunctie, maar die hapt niet toe. Eerst wordt er nu toch geprobeerd om een compromis te vinden met Marc Coucke over zijn ontslag bij Anderlecht. De juridische procedure werd nochtans al ingeleid.Hoe zou het nog zijn met Herman Van Holsbeeck, twee maanden na zijn ontslag bij Anderlecht? Op de laatste speeldagen bezocht hij samen met makelaar Mogi Bayat verschillende wedstrijden. Sindsdien profiteerde de ex-manager ook van wat vakantie in zijn huis in het Spaanse Marbella.

Antwerp hoopt wel nog altijd dat het Van Holsbeeck kan binnenhalen voor een managementsfunctie en polste opnieuw of hij sportief directeur Luciano D’Onofrio wil bijstaan. De gewezen RSCA-manager bedankte echter vriendelijk voor het aanbod, net als in het voorjaar. Vooraleer Van Holsbeeck zijn professionele toekomst bepaalt, heeft hij andere katten te geselen.

Zo startte de Brusselaar onlangs bij CEPANI, het centrum voor mediatie en conflictbemiddeling, een juridische procedure om zijn volledige ontslagvergoeding van 1,8 miljoen euro van Marc Coucke op te eisen. De minnelijke schikking die de nieuwe Anderlecht-voorzitter eerst had voorgesteld, werd door Van Holsbeeck niet aanvaard.

Ondertussen is de spanning afgenomen en beseffen alle partijen dat niemand gebaat is met een juridische strijd die meer dan een jaar kan aanslepen. Daarom werken de advocaten nu aan een (financieel) compromis waarmee iedereen kan leven en volgens onze info is dat op de goede weg. Eens het zover is, wordt de procedure bij CEPANI stopgezet.

Vanden Stock bemiddelt niet

Aanvankelijk werd ook gesuggereerd dat oud-voorzitter Roger Vanden Stock optrad als bemiddelaar tussen Coucke en Van Holsbeeck, maar die mengde zich liever niet in de debatten. Het lijkt het gezond verstand dat spreekt. Coucke en Devroe probeerden Herman Van Holsbeeck een zware fout aan te wrijven – zo verbaasden ze zich over de spelersmakelaars die betaald werden als scout – maar ze konden tot nu toe niets hard maken. Van Holsbeeck had op zijn beurt een gebetonneerd contract waaraan weinig te tornen viel. Eens er een schikking is, kan Van Holsbeeck zijn carrière verder uitbouwen en kan Coucke hetzelfde doen met Anderlecht.