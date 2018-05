Opnieuw paniek om Neymar: Braziliaanse ster heeft verzorging nodig op training

Brazilië houdt zijn adem in. Neymar, al maandenlang in een race om klaar te raken voor het WK, moest gisteren verzorgd worden op training. De superster van Paris Saint-Germain en de Goddelijke Kanaries heeft nog een week om zijn fitheid te bewijzen.

Het trainingsveld van Tottenham in Enfield (met een E), Noord-Londen. Die plek heeft de Braziliaanse voetbalbond uitgekozen om het WK in Rusland voor te bereiden. Gisteren was de internationale pers welkom om een kijkje te nemen. Alle ogen waren gericht op één man. Meer bepaald op zijn rechtervoet. 200 miljoen Brazilianen vragen zich af of Neymar da Silva Santos Junior hersteld is van de voetbreuk die hij in februari opliep. Twee oefenwedstrijden heeft de ster van PSG om zich te bewijzen: deze zondag in Anfield (met een A) tegen Kroatië, volgende zondag in het Ernst Happelstadion van Wenen tegen Oostenrijk.

Even sprongen alle alarmlichten op rood toen Neymar verzorging nodig had aan de voet. Eerder had hij gezegd dat zijn voet genezen was, maar dat hij zich “nog geen honderd procent” voelde.

Brazilië treedt aan met een sterkere ploeg dan in 2014, maar verwacht toch veel van zijn grootste ster. Vier jaar geleden in Brazilië moest Neymar het toernooi verlaten met een rugblessure. In de daaropvolgende halve finale leed het land een historische 7-1-nederlaag tegen Duitsland. Brazilië aast op weerwraak en wil daarvoor alle sterspelers fit.

Transferperikelen

Of Neymar helemaal fris zal zijn in zijn hoofd, valt af te wachten. Naast de revalidatie spookt ook een transfer door zijn hoofd. Hij sprak al met de nieuwe trainer Thomas Tuchel, maar zowel bij Real Madrid, waar preses Florentino Pérez gek van hem is, als bij Man City wordt hij genoemd als mogelijke transfer. Die laatste geruchten zette Neymar zelf in gang door te verklaren dat hij “ooit nog eens onder Pep Guardiola wil trainen”, enkele dagen nadat de ex-coach van Barcelona een nieuw contract ondertekende bij de Citizens.