COMMENTAAR. Big Rom verdient beter: applaudisseer daarom zaterdag bij elke actie van onze nummer 9

In de hele Belgische voetbalgeschiedenis telde geen Rode Duivel op zijn 25ste verjaardag al 66 A-caps – Eden Hazard kwam op 7 januari 2016 ‘maar’ aan 63. En op zijn 25ste is Romelu met 33 goals nu al topscorer aller tijden bij de nationale ploeg. Hoe kan het dan, dat zijn jongere broer spotte: “Romelu wordt op handen gedragen? Tsss…” Niet voor het eerst hekelde Jordan het gebrek aan respect van de Belgische fans voor zijn grote broer. En de anders zo coole spits bevestigde kort daarna: “Eén applausje in negen jaar, daarmee is niet alles vergeten en vergeven.” Het zit blijkbaar diep, het gebrek aan respect dat Big Rom al zijn hele carrière in België voelt.