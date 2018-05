Nainggolan opent een boetiek in Rome

Eén dag nadat Gert Verhulst en James Cooke hem hadden verwacht voor een aflevering van ‘Gert Late Night’ dook Radja Nainggolan gisteravond op aan hun boot in Antwerpen. Hij arriveerde in een donkere Ferrari, met een pet van het merk ‘Antwerp’.

Op de sofa vertelde de middenvelder van Roma dat het hoofdstuk Rode Duivels voor hem definitief is afgesloten. De 30-jarige Nainggolan denkt echter nog niet aan stoppen. “Nog drie jaar bij Roma en daarna zien we wel.”

Maar hij verklapte ook dat hij ­samen met zijn vrouw een bijzondere boetiek gaat openen in Rome. “Met een bar in en alleen maar modemerken die ik zelf heb uitgezocht”, aldus de ‘Ninja’. Hopelijk wordt het één van de betere boetieks, het wordt een speciale winkel met een bar in. De werken zijn volop bezig en niets te simpel. Ik heb er wel wat ingestoken. Ik wil zelf naar modeweken gaan en dingen uitkiezen. Geen bekende maar opkomende merken.”

