CLUBNIEUWS. AA Gent verdient goed aan WK, ruil tussen KV Oostende en KV Mechelen?

Het WK nadert en dat zien ze bji AA Gent graag gebeuren: de Buffalo’s slaan met drie geselecteerden financieel een mooie slag. Voorts is er vooral transfernieuws bij de clubs: Komt er een ruil tussen KV Oostende en KV Mechelen? Staat Foket in de belangstelling van AS Roma? Uw clubnieuws van de dag.

AA Gent verdient aan WK minstens 588.000 euro

AA Gent heeft op dit moment al drie geselecteerden voor het WK in Rusland: Dylan Bronn (Tunesië), Lovre Kalinic (Kroatië) en José Rodriguez (Panama). Daar kunnen ook Yaya Kubo (Japan) en Moses Simon (Nigeria), over wiens blessure nog altijd twijfel bestaat, nog bijkomen. In het beste geval reizen straks dus vijf Buffalo’s naar het WK af.

Omdat de premies, die de FIFA betaalt aan clubs die WK-spelers leveren, zijn verhoogd naar 7.000 euro per dag, slaat AA Gent dus ook financieel een mooie slag. De premies worden betaald vanaf 1 juni tot de dag na de uitschakeling. Met drie Buffalo’s levert dit de Gentse clubkas 21.000 euro per dag of 588.000 euro tot het einde van de eerste ronde op. Als Kubo en Simon er nog bijkomen, groeit dat bedrag zelfs tot 980.000 euro. (lvdw)

Coosemans naar KVO, Berrier naar KVM?

Na Rits is Colin Coosemans de volgende die KV Mechelen kan verlaten. Dat hij openstaat voor KV Oostende, is geweten, maar het verschil in vraag en aanbod was veel te groot. Intussen zakte de prijs wel van 1,5 naar 1,2 miljoen en gisteren kwamen de clubs samen om te onderhandelen. Een doorbraak is er nog niet, maar er wordt aan gewerkt.

Wat kan helpen, is dat Malinwa nu zelf op Franck Berrier (34) aast. De offensieve middenvelder ligt tot 2019 onder contract, maar van KVO mag hij weg, wat goed zou zijn voor de loonlast. Hij heeft ook oren naar een overstap naar Mechelen, dat ook dicht bij linksback Lucas Bijker (25) staat. De Spaanse tweedeklasser Cadiz is bereid hem te laten gaan. (dvd, kvu)

Foket in de belangstelling van AS Roma?

AS Roma zou interesse hebben voor Thomas Foket. De rechterflank van AA Gent zag vorig seizoen een overstap naar Atalanta Bergamo afketsen wegens een hartprobleem.(ssg)

Iraanse WK-ganger voor 300.000 euro naar Charleroi

Charleroi heeft met Ali Gholizadeh zijn eerste transfer voor volgend seizoen afgerond. De overgang van de 22-jarige linkerflankspeler hing al een tijdje in de lucht. De Iraniër, die straks actief is op het WK in Rusland, tekende voor twee jaar met een optie op nog eens twee seizoenen bij de Carolo’s. Zijn landgenoot Omid Noorafkan moet volgende week zijn voorbeeld volgen. De 21-jarige Iraanse middenvelder heeft in zijn contract bij Esteghlal een afkoopclausule voor Europese teams staan van 250.000 euro.

Verder zoekt Charleroi ook nog altijd naar Belgische versterkingen. Massimo Bruno (RB Leipzig) staat niet afkerig tegenover Charleroi, maar zijn hoge salaris zou een probleem kunnen vormen, zeker omdat er kapitaalkrachtigere ploegen interesse tonen. Hetzelfde geldt voor Noë Dussenne (Crotone), die ook goed verdient bij de Italiaanse tweedeklasser.(bvv)

CLUB BRUGGE. Ruud Vormer krijgt mogelijk vanavond zijn eerste speelminuten voor Oranje in Slovakije. Marvelous Nakamba moet wegens een blessure afhaken bij Zimbabwe, actief in de COSAFA Cup, een toernooi voor Zuid-Afrikaanse ploegen.(gma)