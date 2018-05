Buitenlandminister VS ontmoet Noord-Koreaanse gezant in New York

Op 9 mei ontmoetten Pompeo en Yong Chol elkaar al in Noord-Korea. Foto: AP

Buitenlandminister Mike Pompeo van de Verenigde Staten heeft in New York de Noord-Koreaanse partijfunctionaris en vroegere inlichtingenbaas Kim Yong Chol ontmoet. Na een diner woensdagavond zullen ze donderdag een nieuwe ontmoeting hebben om de mogelijke top tussen VS-president Donald Trump en het Noord-Koreaanse staatshoofd Kim Jong-un voor te bereiden.

Kim Yong Chol is de hoogste Noord-Koreaanse vertegenwoordiger op Amerikaanse bodem sinds 2000. Zijn bezoek, evenals de inspanningen van twee VS-delegaties in Singapore en Korea, lijken het bewijs dat beide partijen nog steeds geïnteresseerd zijn in een topontmoeting tussen Trump en Kim Jong-un.

Hoofdthema daar zou uiteraard de nucleaire ontwapening van het Koreaanse schiereiland zijn. Ook kan er gesproken worden over een garantie op veiligheid en economische hulp voor het internationaal geïsoleerde Noord-Korea.

Officieel heeft Trump de ontmoeting van 12 juni in Singapore afgezegd. Maar zijn woordvoerster Sarah Sanders zei woensdag nog ervan uit te gaan dat de top wel degelijk zal plaatsvinden.

Yong Chol in New York. Foto: AFP