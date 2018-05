Spectaculaire daling van criminaliteit en verkeersongevallen in Vlaams-Brabant

Leuven - De afgelopen vijf jaar zijn de geregistreerde feiten voor de meeste soorten delicten in Vlaams-Brabant spectaculair gedaald. Uitzondering op de regel zijn de drugsfeiten. Dat maakte gouverneur Lodewijk De Witte woensdag bekend. Hij schreef dit onder meer toe aan de volgehouden inspanningen van de politiediensten en andere partners.

Het aantal inbraken in woningen daalde van 8.644 in 2013 tot 5.173 in 2017 en in handelszaken van 1.480 tot 966. In 2013 werden 901 auto’s gestolen, in 2017 nog 819. Het aantal diefstallen uit voertuigen nam af van 4.796 in 2014 tot 2.925 in 2017, het aantal gauwdiefstallen van 3.240 tot 1.234. Ook het aantal diefstallen met geweld verminderde sinds 2013 van 1.168 tot 821. In 2013 waren er 4.153 gevallen van intrafamiliaal geweld, in 2017 3.694.

Het aantal drugsdelicten daarentegen, zowel bezit, handel als productie, steeg geleidelijk van 2.680 in 2013 tot 2.947 in 2014, 3.223 in 2015, 3.858 in 2016 en 4.135 in 2017, een toename over de hele periode met 35 procent. “Dit fenomeen is veeleer een inspanningsstatistiek. Hoe meer de politie hierop kan werken, hoe meer feiten ze kan vaststellen”, zei De Witte.

Ook minder ongevallen met gewonden

Ook het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel nam de afgelopen jaren continu af. In 2013 werden in de provincie 3.621 ongevallen geregistreerd en in 2017 nog 3.055. Het aantal verkeersongevallen met minstens één dode kent een wisselend verloop. Na een daling van 58 in 2013 tot 37 in 2016 deed er zich in 2017 weer een stijging voor tot 42.