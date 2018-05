Zo reageerden collega’s toen “doodgeschoten” journalist plots op persconferentie verscheen

Arkadi Babtsjenko, een Russische journalist die zich kritisch uitsprak over het Kremlin, was doodgeschoten in Kiev. Maar toen zijn rouwende collega’s naar de persconferentie over de moord keken, zagen ze hem er plots in levenden lijve binnenwandelen.

Babtsjenko werd volgens de woordvoerder van de nationale politie van Oekraïne dinsdag bij hem thuis omgebracht met meerdere geweerschoten. “Ik zou mijn medeleven met de familie van Arkadi Babtsjenko moeten uitdrukken, maar ik zal dat niet doen”, zo opende het hoofd van de SBU, Vasil Hritsak, woensdag een persconferentie waarop er meer uitleg over de zaak zou worden gegeven. Daarna trad een opvallend levendig ogende Babtsjenko naar voren om de journalisten toe te spreken.

Zijn collega’s, die op de redactie van zender ATR naar de persconferentie op tv aan het kijken waren, reageerden met een mix van ongeloof, opluchting en euforie. Kateryna Lisunova legde het emotionele moment vast.

Vasil Hritsak, het hoofd van de Oekraïense veiligheidsdiensten, gaf tijdens de persconferentie toe dat de moord in scène was gezet. “Om Russische spionnen bloot te stellen”, verklaarde hij. “Want volgens onze informatie hadden de Russische geheime diensten zijn moord echt besteld.” Zelfs zijn vrouw geloofde dat Babtsjenko echt dood was.

Bekijk hieronder hoe hij plots tijdens de persconferentie binnenwandelde:

Video: The Guardian

