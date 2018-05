Cipier maakte twee dagen voor penitentiair verlof Benjamin Herman nog alarmerend rapport

Zijn naam dook op in twee rapporten van Staatsveiligheid en in een informatierapport van de politie, maar nu blijkt dat afgelopen zaterdag nog een vierde rapport werd opgesteld over Benjamin Herman. Door een cipier van de gevangenis van Marche-en-Famenne, om te waarschuwen over de radicalisering van de man die twee dagen later tóch penitentiair verlof kreeg, zo schrijven de kranten van Sudpresse.

De vermeldingen in de rapporten van Staatsveiligheid waren maar zijdelings, aldus minister van Justitie Koen Geens (CD&V), de naam van Benjamin Herman viel alleen in relatie tot anderen. Maar het rapport van afgelopen zaterdag gaat volgens Sudpresse wél over Herman zelf. Daarin zou te lezen staan dat ­Herman maar bleef optrekken met een geradicaliseerde gevangene, die ervoor bekend stond extreem gevaarlijk te zijn. Zo gevaarlijk dat hij in theorie pas zou vrijkomen in 2040.

De gevangene in kwestie is Yassine D., een van de zware criminelen die in 2009 ontsnapten uit het Brusselse Justitie­paleis en een jeugdvriend van Khalid El Bakraoui, de dader van de aanslag in de Brusselse metro. D. ontpopte zich in de gevangenis tot vrome moslim, staat ook op de lijst van de geradicaliseerden en had lange tijd een strikt regime waarbij elk contact met andere gevangenen verboden was. Maar een tijdje terug werd dat regime versoepeld en kwam D. in contact met Benjamin Herman. Het rapport van zaterdag maakt gewag van een verandering in het gedrag van Benjamin Herman onder invloed van die contacten. Maar het rapport had geen enkele invloed op zijn penitentiair verlof. Dat werd nog steeds toegekend.