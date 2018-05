Vijftigtal talibanstrijders gedood bij Amerikaanse operatie in Afghanistan

Het Amerikaans leger heeft een vijftigtal talibanstrijders gedood bij een operatie gericht tegen de verantwoordelijken van de recente aanval op de provinciehoofdstad Farah, in de gelijknamige Afghaanse provincie. Dat heeft de commandant van de Amerikaanse en de NAVO-troepen in Afghanistan, generaal John Nicholson, woensdag bekendgemaakt.

Het Afghaanse leger en de Amerikaanse troepen duwden de talibanstrijders terug uit Farah en achtervolgden hen, aldus de generaal. De taliban keerden terug in hun bolwerk in het zuidelijke Helmand.

Op 24 mei werden ze gespot in een gebouw dat gekend staat als een commandocentrum van de taliban in het plaatsje Musa Qala. “Het was een groep militaire leiders, die vergaderden over de operatie in Farah waaraan ze hadden deelgenomen”, aldus de generaal. “Onze inlichtingendiensten konden de groep identificeren en met succes aanvallen.”

Nog volgen de Amerikaanse generaal was de groep “erg betrokken” bij de drugshandel. “Ik zou niet zeggen dat dit een strategisch belang heeft, maar ongetwijfeld heeft het wel een lokaal belang.”