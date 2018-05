Russische minister van Buitenlandse Zaken aangekomen in Noord-Korea

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov is donderdag aangekomen in het Noord-Koreaanse Pyongyang. Dat meldt het Noord-Koreaanse staatsagentschap KCNA. Volgens het Russische staatspersbureau Tass verwelkomt Lavrov de “contacten tussen Noord- en Zuid-Korea, alsook tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten”. Een historische ontmoeting tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump staat immers in de steigers.