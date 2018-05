Wie heeft de grootste? Down Under gaat die discussie over... krokodillen

Deze krokodil van 5,2 meter werd in september 2017 doodgeschoten in Queensland Foto: AFP

Size matters, altijd en overal. In Australië doen ze niet flauw en gaat het niet over huizen, auto’s, voeten of andere voor de hand liggende zaken, maar over... krokodillen, de anachronistische reptielen die recht uit Jurassic Park lijken ontsnapt te zijn en er niet voor terugdeinzen af en toe een verdwaalde toerist in zijn volledigheid naar binnen te zwelgen. Niet meteen een grote aaibaarheidsfactor, maar wel een toeristische voltreffer. En dus kibbelen twee Australische buurstaten over wie de grootste “crocs” heeft. De Northern Territory (NT) en het noorden van Queensland willen met die eer gaan lopen en bestoken elkaar met plaagstoten.

“Die gasten in Cairns (Queensland, nvdr) zijn er onder de recente volle maan een beetje over gegaan: onderzoekers uit Northern Queensland beweren namelijk dat hun krokodillen groter kunnen zijn dan de onze in de Territory”, zo stond donderdag te lezen in NT News, een krant uit de Northern Territory.

Een dag eerder had The Cairns Post gemeld dat de krokodillen in het hoge noorden van Queensland “groter kunnen zijn dan de neefjes in de NT, maar dat het onwaarschijnlijk is dat ze ooit gevonden zullen worden”. Een touroperator in Cape York, in het noordoosten van Queensland, loofde eerder deze week een beloning van 200 Australische dollar uit aan de “gelukkige” die de grootste krokodil kan fotograferen.

Krokodillen zijn een beschermde diersoort in Australië. Sommigen worden langer dan 5 meter en genieten een iconische status. Wie het zich in het hoofd haalt een krokodil te doden, riskeert een boete van 28.383 Australische dollar. De grootste krokodil in gevangenschap is Cassius, 5,48 meter lang en 968 kilogram droog aan de haak. Het reptiel verblijft in de zoo van Green Island, voor de kust van Cairns, maar werd geboren in de Territories, waar hij in 1984 werd gevangen.

De Northern Territory is berucht voor zijn grote krokodillen en hun grote aantallen. Sinds de jacht op de dieren in 1971 in de ban werd gedaan vanwege hun dalende aantallen, zijn ze nu ongeveer met 100.000.

In november vorig jaar nog werden verschillende stranden in het noorden van Queensland gesloten voor het publiek nadat “de grootste krokodil ooit” werd gezien, met een lengte van ongeveer 7 meter. De buurstaat heeft zo zijn bedenkingen en heeft het over “denkbeeldige grote crocs”. Zelf komen ze aandraven met foto’s van vissers die in 2014 naar eigen zeggen een krokodil van 8 meter hebben gefotografeerd. Gefotografeerd, niet gevangen.