Gerecht zit Belgische ‘rubberkoning’ op de hielen voor omkopen Afrikaanse minister

Hubert Fabri in een Formule 1-wagen uit 1959 op een meeting in Groot-Brittannië in 2010 Foto: Corbis via Getty Images

Een passie voor oldtimers, een villa aan het meer van Genève en dat allemaal dankzij Afrikaanse rubber. De uitgeweken Brusselaar Hubert Fabri (66) behoort als rubberkoning tot Belgiës allerrijksten. Maar de man zit stevig in de nesten nu hij wordt vervolgd voor een grote corruptiezaak en mogelijke omkoping van een Afrikaanse minister. Vandaag weet hij hoeveel celstraf hij riskeert.

Meer dan 200.000 hectaren aan rubber- en palmolieplantages in Afrika en Zuid-Azië. Goed voor meer dan dertigduizend werknemers. De Luxemburgse holding Socfin boert goed. En dat is goed nieuws voor Hubert Fabri, die meer dan vijftig procent van het bedrijf in handen heeft.

De steenrijke zakenman uit Ukkel stamt uit een familie die decennialang actief was in het bankwezen. En vooral: in Afrika rubberplantages ging exploiteren. Fabri heeft het nooit anders geweten en is er ook ontzettend goed in, zo blijkt uit de lijst van rijkste Belgen waarop hij met enige trots prijkt. Zijn fortuin wordt op 237 miljoen euro geraamd. Dat maakt dat hij niet langer vanuit Ukkel, maar vanuit het Zwitserse Genève naar zijn plantages in tien Afrikaanse landen pendelt. Hij liet er een villa neerpoten aan het meer, en in de weekends scheurt hij achter het stuur van exclusieve oldtimers op de circuits van Francorchamps en de Duitse Nürburgring.

Geld in eigen zak

Ondanks zijn gefortuneerde bestaan heeft de zestiger kopzorgen. Het Brusselse gerecht zit Fabri al jaren op de hielen. In een eerdere zaak naar fiscale fraude vonden speurders geen bewijzen, maar ze stootten wel op een offshore constructie. Die blijkt in handen van Mariama Camara, de huidige minister van Landbouw in Guinee en voorheen baas van een groot overheidsbedrijf. En laat het nu net dat bedrijf zijn dat al jaren onderhandelt met het Socfin van Fabri over de exploitatie van lokale rubberplantages.

Het gerecht kon na intensief onderzoek aantonen dat zes procent van alle betaalde gelden hoogstpersoonlijk in de zakken van de landbouwminister terechtkwamen. Actieve corruptie dus, oordeelt het openbaar ministerie dat afgelopen vrijdag voor het Brusselse hof van beroep een jarenlange celstraf vorderde. Het precieze aantal jaren wordt tijdens de zitting vandaag bekendgemaakt. Ook drie andere personen uit het bedrijf én de minister van Guinee staan terecht en riskeren gelijkaardige straffen (met uitstel).

“Sleutel onder mat”

Fabri, persoonlijk aanwezig tijdens de vorige zitting, houdt vol dat er geen sprake was van corruptie. De bedragen waren enkel bestemd om wisselstukken te kopen voor machines, klinkt het. Hij reageert bijzonder aangeslagen op de beschuldigingen. “We zijn net extreem fier op wat we in Afrika hebben gerealiseerd. Als ik hier word veroordeeld, schuif ik de sleutel onder de mat en stop ik ermee.”