Uitzonderlijk zware ochtendspits door zware regenval, en er is nog meer onweer op komst

De ochtendspits van donderdagochtend was de op één na zwaarste van dit jaar op de Vlaamse wegen. Dat was volledig te wijten aan het slechte weer, aldus het Vlaams Verkeerscentrum. Op veel plaatsen in Vlaanderen is er nog steeds zware regenval en het lijkt nog niet gedaan met het onweer.

Klassiek voor dagen met zware regenval en lange files was het donderdagochtend erg druk rond Brussel en Antwerpen. “Maar opvallend was hoe druk het ook bij Gent en Lummen was”, klonk het bij het Verkeerscentrum.

De zwaarste ochtendspits van het jaar werd het niet, dat was die op 22 maart. Wel de op één na zwaarste met tussen 8 en 9 uur 259 kilometer file. Voor heel België was er een piek van 411 kilometer file, meldde de VRT-verkeersredactie. Dat is wel een record voor 2018.

Wateroverlast in West-Vlaanderen

Betere weersomstandigheden lijken er voorlopig nog niet aan te komen. Nog tot donderdagavond waarschuwt het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) voor een code geel in het hele land.

Opnieuw is er sprake van regen- en onweersbuien die lokaal fel kunnen zijn. Hier en daar kan er heel veel neerslag vallen in korte tijd. Dat was onder meer het geval in West-Vlaanderen.

De brandweer van de regio Midwest kreeg donderdagochtend verschillende oproepen voor wateroverlast in en rond Roeselare. Daar konden de rioleringen het overvloedige regenwater na de wolkbreuk niet slikken. In Izegem sloeg de bliksem in, maar er was geen schade aan het gebouw.

De brandweer van de zone Westhoek werd in totaal een zevental keer opgeroepen, vooral voor wateroverlast in de buurt van Diksmuide. Zo was er in het centrum van Keiem een straat onder water gelopen, en kampte ook een woning met wateroverlast.

Daarnaast dreigde in Koekelare de kelder van een school onder te lopen. In een ondergrondse garage in Nieuwpoort stond het water donderdagochtend tot op enkelhoogte.

In de Oost-Vlaamse steden Kruishoutem en Oudenaarde bleef de schade beperkt tot modder. De brandweer rukte er vanaf 7.30 uur uit om straten schoon te spuiten die ondergelopen waren door modder komende van aanliggende weilanden. De brandweerlieden zijn momenteel nog druk in de weer om alle straten opnieuw proper te krijgen.

Weerbericht later deze week

Donderdagavond trekken de laatste onweersbuien weg en in de nacht wordt het overal droog met vrij veel hoge bewolking. Lokaal vormt er zich nevel, mist en laaghangende bewolking. In het tweede deel van de nacht neemt in het oosten de kans op onweer opnieuw toe.

Vrijdagochtend kunnen er al onweerachtige buien vallen in het oosten van het land. Elders is het eerst droog met mooie opklaringen. Geleidelijk neemt overal de kans op een regen- en onweersbui toe, maar sommige regio’s houden het gewoon droog. De maxima liggen tussen 19 en 24 graden.

Zaterdag krijgen we, na het optrekken van het ochtendgrijs, wolkenvelden en mooie opklaringen. In de namiddag neemt de kans op buien toe, maar in veel streken blijft het gewoon droog. De maxima liggen tussen 17 en 22 graden.

Zondagvoormiddag is het droog met zon. In de namiddag en ’s avonds kunnen er in het binnenland enkele buien vallen. De maxima liggen rond 24 graden in het centrum.