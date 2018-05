“De enige Kim die hij kon krijgen”: president Trump ontmoet Kim Kardashian

Kim Kardashian heeft op woensdag Donald Trump bezocht in het Witte Huis. Tijdens het opmerkelijke bezoek pleitte de Amerikaanse voor een presidentieel pardon voor de 62-jarige Alice Marie Johnson, die al 21 jaar in een cel doorbrengt voor een geweldloos drugsdelict. Op Twitter sprak de Amerikaanse president over "een geweldige ontmoeting" met de realityster.

Kim Kardashian komt meestal niet in het nieuws met politieke acties, maar de Amerikaanse realityster voert al langere tijd actie om een presidentieel pardon te verkrijgen voor een 62-jarige vrouw die al 21 jaar lang in een gevangeniscel vastzit. Alice Marie Johnson zit een levenslange gevangenisstraf uit wegens lichte drugsdelicten, waarbij ze naar eigen zeggen slechts telefonisch codes doorgaf binnen een drugssmokkelnetwerk.

Op woensdag kwam Kim Kardashian op audiëntie bij de Amerikaanse president om nogmaals te pleiten voor de vrijlating van de 62-jarige vrouw. Nieuwszender CNN meldde dat de ontmoeting ongeveer één uur duurde. De Amerikaanse president uitte op Twitter zijn goedbevinden over de ontmoeting. Zo postte hij een officiële foto van hen beiden en sprak hij over "een geweldige ontmoeting".

Great meeting with @KimKardashian today, talked about prison reform and sentencing. pic.twitter.com/uOy4UJ41JF — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 mei 2018

Of dit automatisch ook betekent dat president Trump zal instemmen met een presidentieel pardon is helemaal nog niet zeker. Alice Marie Johnson vroeg ook al om een vrijlating bij de voormalige president Barack Obama, maar dit werd tot drie keer toe geweigerd.

Amerikaanse media lachen hartelijk om de ontmoeting. Het populistische New York Daily News titelt vandaag op haar voorpagina op "de enige Kim die hij kon krijgen", verwijzend naar de mislukte ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un.