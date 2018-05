Di Rupo noemt gevangenissen ‘onmenselijke parkings’: “Zonder begeleiding worden gevangenen menselijke bommen”

PS-voorzitter Elio Di Rupo noemt de Belgische gevangenissen “onmenselijke parkings”. Dat zegt hij donderdagochtend bij La Première. De voormalige eerste minister vindt dat er consequenties moeten zijn aan de terreuraanslag in Luik, maar wil het dossier naar eigen zeggen niet politiseren.

Volgens Di Rupo zijn er twee stromingen in de discussie over de schutter met penitentiair verlof. Aan de ene kant staan volgens hem de socialistische en groene partijen, die willen inzetten op de re-integratie van gevangenen. Aan de andere kant staan de rechtse partijen, die willen laten geloven dat het volledig uitzitten van de straf de oplossing is.

“Zonder begeleiding worden deze personen menselijke bommen”, aldus Di Rupo. “Of ze nu al dan niet vervroegd vrijkomen, het is noodzakelijk dat gevangenen zich opnieuw kunnen integreren in de samenleving.”

In de federale regering ziet de PS-voorzitter een gebrek aan empathie. “N-VA wil stemmen van extreemrechts aantrekken en stelt zich dus extreem hard op, aanleunend bij vreemdelingenhaat. De partij sleept zo de hele regering mee in die attitude.” Di Rupo pleit wel voor meer geld voor politie en inlichtingendiensten, om de risico’s te reduceren.