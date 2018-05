Hopelijk was hij verzekerd: hotelbediende parkeert dure Porsche ónder SUV

Een bediende in het dure Hyatt Regency-hotel in het Australische Sydney heeft waarschijnlijk al betere dagen beleefd: de man moest donderdagochtend bevrijd worden uit de Porsche Carrera Cabriolet van een hotelgast nadat hij met de wagen een geparkeerde SUV ramde.

De bediende wilde de Porsche van de hotelgast (prijskaartje: zo’n 170.000 dollar) donderdagochtend omstreeks 8 uur parkeren, maar zette de wagen vermoedelijk in de verkeerde versnelling. Daarop reed hij aan hoge snelheid in op een geparkeerde SUV: 370 paardenkrachten stuwen de Porsche namelijk in 4,8 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur.

De Porsche wrong zich helemaal onder de geparkeerde wagen, zodat de hotelbediende vast kwam te zitten. De brandweer moest de SUV ophijsen om de man te kunnen bevrijden.

Het hotel stuurde de man voor de rest van de dag naar huis, hij wordt morgen weer op het werk verwacht. Volgens zijn collega’s was hij “beschaamd en een beetje geshockeerd”.