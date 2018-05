Het moment wanneer Gent-belofte hoort dat hij mee mag naar het WK: emotionele taferelen na zwaar jaar

De Panamese bondscoach Hernan Dario Gomez heeft woensdag zijn definitieve 23-koppige selectie voor het WK in Rusland (14 juni tot 15 juli) bekendgemaakt. Bij de selectie zit ook Gent-belofte José Luis Rodriguez. Na een jaar out te zijn geweest met een zware knieblessure (waardoor hij nog geen enkele A-wedstrijd voor de Buffalo’s kon spelen) kwam deze selectie als een grote opluchting. De dolle vreugde van de 19-jarige Rodriguez en zijn familie is dan ook best te begrijpen.