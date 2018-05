Relletje tussen Benzema en voorzitter Franse voetbalbond: “Ik ontdek uw ware aard”

De voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graët wil Karim Benzema voorgoed bannen uit de Franse nationale selectie. “Onze nationale ploeg heeft momenteel zijn eigen speelstijl en we mogen niet achteruitgaan”, zei de voorzitter. De Franse aanvaller wordt al sinds 2015 niet meer geselecteerd, toch kwamen de woorden hard aan bij Benzema. Hij heeft Le Graët intussen lik op stuk gegeven via Twitter. “U heeft hier een kans om te zwijgen, laten liggen”, zei de Real-aanvaller onder meer.

Benzema wordt niet meer geselecteerd sinds 2015 toen hij als tussenpersoon zou hebben opgetreden bij een afpersingszaak van die andere Fransman Mathieu Valbuena. Die moest een serieuze som betalen om te voorkomen dat een sekstape openbaar zou worden.

De voorzitter van de Franse voetbalbond Noël Le Graët wil Benzema voorgoed uit de selectie bannen, dat zei hij in een interview aan Agence France Presse. “Iedereen weet dat hij een grote speler is, hij is niet voor niets basisspeler bij Real Madrid. Tijdens de finale van de Champions League tegen Liverpool was hij fantastisch, maar het is door zijn verleden bij de Les Bleus. Onze nationale ploeg heeft momenteel zijn eigen speelstijl en we mogen niet achteruitgaan”, aldus de voorzitter over het opzij zetten van Benzema.

Benzema reageerde furieus via Twitter. “Meneer Le Graët, met alle respect dat ik u verplicht ben, u heeft hier een kans om te zwijgen, laten liggen. Ik ontdek nu uw ware aard. Niet van de man die zegt dat hij mij graag ziet, maar wel van de man die zich moeit met de selectie en met de keuzes van de trainer.”