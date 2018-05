Steekpenningen en een celstraf, maar toch stevent ex-premier af op verkiezingsoverwinning in Slovenië

Na corruptieschandalen te hebben doorstaan, lijkt de conservatieve oppositiepartij van Janez Jansa toch de meeste stemmen binnen te rijven bij de Sloveense parlementsverkiezingen van zondag met een campagne gericht tegen immigratie. De Sloveense Democratische Partij (SDS) ligt op kop in de peilingen, maar zou het best moeilijk kunnen hebben om een regeringspartner te vinden door haar controversiële partijleider.

Jansa was eerst vanaf 2004 vier jaar lang eerste minister en begon begin 2012 aan zijn tweede ambtstermijn. Na een jaar moest hij echter aftreden vanwege een corruptieaffaire van tijdens zijn eerste ambtstermijn. Jansa zat daarvoor zelfs een tijd in de cel. Hij zou immers steekpenningen hebben aangenomen bij de aankoop van gepantserde voertuigen van het Finse bedrijf Patria. Het proces moest uiteindelijk worden overgedaan, maar zover is het niet gekomen.

Volgens een peiling door het agentschap Mediana, zal de SDS van Jansa zondag net geen 15 procent van de stemmen behalen. Dan volgt de politieke nieuwkomer Lista Marjan Sarec (LMS) met 9,8 procent. De Sociaaldemocraten (SD), coalitiepartner in de huidige regering, zijn derde met 4,9 procent. De partij van de huidige premier Miro Cerar, de Modern Centrum Partij (SMC), hinkt achterop met ongeveer 4,7 procent. De gepensioneerdenpartij DeSUS zou nog net de kiesdrempel van 4 procent halen. Een handvol andere partijen halen die drempel niet, maar hopen desalniettemin enkele van de 99 zetels in het Sloveense parlement te veroveren.

Uit de peiling blijkt echter ook dat heel wat kiezers, een op de vier, nog onbeslist zijn. Daarnaast zegt 10,5 procent helemaal geen stem te zullen uitbrengen.

Campagne gericht tegen immigranten

De SDS voerde een campagne gericht tegen immigratie, gelijkaardig aan de campagnes van de conservatieven die de afgelopen maanden electorale winsten boekten in buurlanden Oostenrijk en Hongarije. Die landen lagen net als Slovenië aan de belangrijkste route voor vluchtelingen en migranten in 2015 en 2016 naar Duitsland en andere EU-landen. Die zogeheten Balkan-route is meer dan twee jaar geleden gesloten. Jansa en zijn partij worden actief gesteund door de Hongaarse conservatieve premier Viktor Orban.

De SDS kapitaliseert niet enkel op een antimigratiegevoel in Slovenië. Ook haalt de partij voordeel uit de verdeeldheid van de linkse partijen in Slovenië. Dat kan tegelijk ook een struikelblok zijn voor de SDS, aangezien andere partijen weigerachtig kunnen staan tegenover een coalitie met de conservatieve oppositiepartij. In dat geval kan Slovenië te maken krijgen met een scenario zoals in 2011. Toen slaagde Zoran Jankovic met zijn partij Positief Slovenië er niet in om een regering te vormen. Hij moest het mandaat overdragen aan Jansa.

Patria-affaire

Jansa was de meest publieke figuur betrokken bij de Patria-affaire. Hij zou in 2006 als toenmalige premier steekpenningen hebben aanvaard van Patria in verband met de aankoop van de pantservoertuigen ter waarde van 278 miljoen euro. Een rechtbank vond hem in 2013 schuldig aan corruptie en veroordeelde Jansa tot twee jaar cel. Zelf hield hij zijn onschuld staande en sprak hij van een politieke intrige.

Uiteindelijk zat hij zes maanden van zijn straf uit. Het Grondwettelijk Hof verklaarde in 2015 zijn veroordeling nietig en beval een hervatting van de procedure, maar zover is het nooit gekomen. Een Sloveense rechtbank kwam dat jaar immers tot de slotsom dat de beschuldigingen verjaard waren en verklaarde het proces onontvankelijk.

Voor de eerste keer in tien jaar vinden de verkiezingen in Slovenië plaats bij een gestage economische groei en een lage werkloosheid. De economische crisis in 2008 had het land nochtans hard getroffen. Slovenië kon in 2013 nog net vermijden dat het onder internationale controle moest worden geplaatst.