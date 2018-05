Afghaanse special forces bevrijden 102 mensen na jaar uit handen van taliban

Afghaanse special forces hebben 102 mensen bevrijd uit de handen van de taliban in de zuidelijke provincie Helmand. Onder andere agenten, vrouwen en kinderen zijn bevrijd tijdens de nachtelijke operatie. Dat zei een woordvoerder van de elite-eenheid. Een woordvoerder voor de gouverneur van Helmand bevestigde de bevrijding.

De islamistische militanten hielden de 102 al een jaar gegijzeld in twee dorpen in het district Kajaki. Onder hen waren vijf vrouwen en kinderen en drie lokale politieagenten. Ze waren door de taliban gevangen gezet om verschillende redenen, zoals samenwerking met en spionage voor de Afghaanse troepen, of omdat ze tot de lokale politiediensten behoorden.

De mensen zaten gevangen in slechte omstandigheden, met een gebrek aan voedsel en verzorging. Ze werden ook gemarteld. De taliban reageerden nog niet op de zaak.