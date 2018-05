Verkopen kun je leren

De wereld verandert continu en dat heeft zijn gevolgen voor wie actief is in de verkoop. De bagage waarover een salesmanager moet beschikken wordt steeds uitgebreider. Jonge talenten kunnen hun competenties onder meer verhogen door een bachelor opleiding salesmanagement aan de Hogeschool VIVES in Kortrijk. “Een diploma opent veel deuren”, klinkt het daar. Toch blijft de instroom van studenten voor die opleiding al jaren ongeveer gelijk.

“20 à 25 procent van onze studenten salesmanagement heeft al een job op zak voor ze officieel afgestudeerd zijn. De rest vindt binnen de drie à vier maanden na het afstuderen zeker werk”, vertelt Anne-Marie Berghman, coördinator opleiding marketing aan de Hogeschool VIVES. “Maar niet iedereen is aan het solliciteren want velen willen nog verder studeren”, voegt ze er aan toe.

Dag- of afstandsonderwijs

Salesmanagement is een specialisatie binnen de afstudeerrichting marketing die leidt tot bachelor in het bedrijfsmanagement. De opleiding wordt zowel in het dagonderwijs als in het afstandsonderwijs aangeboden. Wie al over een bachelordiploma beschikt, kan een bijkomend diploma behalen via een verkorte studieroute.

Wat ben je met een opleiding salesmanagement? De invulling is breed, zo blijkt. Talenten met een opleiding salesmanagement vinden hun weg naar functies als account- of salesmanager, sales representative, exportmanager, klantenadviseur bij banken, sales support, customer development advisor of digital marketeer.

Basiscompetenties

Over welke competenties moet een salesmedewerker beschikken? Anne-Marie Berghman: “De belangrijkste competenties blijven uiteraard ondernemerschap, initiatief en durf. Een goede talenkennis spreekt voor zich zeker in een internationale context. Daarnaast is een stevige marketingkennis een must want een goede sales manager denkt strategisch en kent ook de markt.”

Voorts behoren ook inlevingsvermogen en resultaatsgerichtheid tot de absolute kernkwaliteiten van een sales manager. “Een verkoper luistert en begrijpt de klant. Resultaatsgerichtheid heeft te maken met verantwoordelijkheid en productkennis want zonder die twee eigenschappen kun je nooit resultaten boeken.”

Nieuwe uitdagingen

Anne-Marie Berghman wijst op tal van nieuwe uitdagingen die nu deel uitmaken van saleswereld. “Tegenwoordig moeten we onze studenten heel zeker ook voorbereiden op de digitale wereld, e-commerce en het hele online gebeuren. SEO, SEA, social media, e-mailmarketing, enzovoort zijn niet meer weg te denken uit een marketingplan. En daarnaast moet je ook nog eens alle data kunnen analyseren en dus heel goeie kennis hebben van bepaalde programma’s.”

Tekort aan studenten

De huidige economische hoogconjunctuur veroorzaakt permanent een tekort aan salesmedewerkers. “Het is absoluut een feit dat werk vinden geen probleem is voor onze jong afgestudeerden. En je hoeft eigenlijk maar op het internet te zoeken naar de woorden ‘vacature sales’ en dan zie je meteen hoeveel mogelijkheden er zijn. Wij merken dit trouwens al binnen de schoolomgeving: wij kunnen nooit voldoen aan alle binnenkomende stageaanvragen van geïnteresseerde bedrijven voor laatstejaarsstudenten. Altijd hebben we een tekort aan studenten”, zegt Anne-Marie Berghman.

Ondanks een verhoogde vraag blijft de instroom van studenten voor de opleiding salesmanagement aan Hogeschool VIVES ongeveer gelijk. “Er zijn schommelingen van jaar tot jaar maar we zien geen markante verschillen met een aantal jaar geleden. Jammer eigenlijk dat dit niet toeneemt, want een goede salesopleiding opent ongelooflijk veel deuren.”