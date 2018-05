“Verkrachting is gewoon slechte seks”: bekende feministe doet wel heel opvallende uitspraken

Tijdens de voorstelling van haar nieuwe boek, deed Germaine Greer uitspraken die heel wat wenkbrauwen lieten fronzen. De invloedrijke feministe stelde onder meer dat verkrachting in de meeste gevallen te vergelijken is met slechte seks en het eigenlijk zelden om een gewelddadige misdaad gaat. Een tattoo zou bovendien een gepastere straf zijn dan een celstraf. Wereldwijd uiten vrouwen hun ongenoegen over het opmerkelijke betoog van de schrijfster.

Noem Germaine Greer gerust een oerfeministe, want de Australische schrijfster neemt al sinds de jaren zestig geen enkel blad voor de mond als het over vrouwenrechten of seksisme gaat. Controversieel is ze ook, en dat bleek nog maar eens tijdens haar passage op het Hay Festival van literatuur en kunsten. Ze stelde er haar nieuwe boek ‘On Rape’ voor maar stootte menig vrouw én man voor het hoofd toen ze verkrachting leek te minimaliseren.

“Het is slechte seks”

Germaine Greer vindt dat de meeste verkrachtingen geen (blijvende) schade met zich brengen. En met die stelling trok ze al snel de volle aandacht van haar - vooral vrouwelijke - publiek. De vergelijking die erop volgde, deed nog sneller heel wat monden openvallen. “Elke keer een man ’s nachts seks wil met zijn vrouw en zij dat niet écht wilt, verkracht hij haar,” klonk het.

Een vergelijking om meteen met de deur in huis te vallen, dat ook. Want waar Greer eigenlijk op doelde, is dat de officiële cijfers die stellen dat 70% van de slachtoffers van verkrachting aan een posttraumatische-stressstoornis (PTSS) lijdt, onzin zijn. Want, zo vindt de schrijfster, de meeste verkrachtingen zijn gewoon lui, zorgeloos en ongevoelig. “Het is niet altijd een gewelddadige misdaad, het is eerder zoals slechte seks. Seks waar geen sprake is van tederheid of liefde. Maar als een man zijn ‘echtelijk recht’ opeist, zal het nooit in de rechtbank belanden. Laten we dus stoppen met verkrachting te pathologiseren. Ja we zijn verdrietig en geërgerd, maar dat het een vrouwenleven sowieso volledig vernietigt, is niet waar.”

Tattoo als straf

De Australische schrijfster, die ondertussen 79 jaar oud is, hield het daar niet bij. Zo stelde ze ook dat een gevangenisstraf niet de meest gepaste straf is voor de meeste verkrachtingszaken en dat het systeem dus dringend moet herbekeken worden. “Het is gek dat de vonnissen in verkrachtingszaken zwaarder kunnen zijn dan die voor een poging tot moord,” aldus Greer. “Verkrachtingen worden niet uitgevoerd door een specifieke groep criminelen, het gebeurt soms gewoon bij toeval.” Opnieuw verwijzend naar de vergelijking met het echtelijke leven tussen man en vrouw. “Lang geleden suggereerde ik dat een tatoeage misschien wel een goede zaak zou zijn, een ‘R’ (van ‘rapist’, nvdr) op de hand bijvoorbeeld. Of nog beter: op de wang.”

Zélf verkracht

Terwijl het ongenoegen in haar publiek groeide, gaf Greer mee dat ze ooit ook zelf het slachtoffer van een verkrachting werd. “Jullie denken misschien op dit punt: wat bedoelt ze in godsnaam? Maar in het geval je jezelf afvraagt of ik met mijn schijnbaar luchtige houding geen benul heb van de ernst van een verkrachtingspoging, ben je mis”, legt ze uit. “Ik werd enkele dagen voor mijn negentiende verjaardag gewelddadige verkracht. Ik werd bovendien half bewusteloos geslagen. Terwijl ik verward ronddwaalde op straat, werd ik gered door een man en een vrouw die met hun wagen passeerden. Als dat vier mannen waren geweest, had je waarschijnlijk nooit meer iets van mij gehoord.”

Of Greer door haar persoonlijke toevoeging de sympathie van haar geschokte fans behoudt, valt te betwijfelen. Op sociale media regent het ondertussen kritiek op de uitspraken van de anders bejubelde feministe. “Laten we haar alsjeblieft geen feministe meer noemen”, klinkt het onder meer.

