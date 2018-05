Melania Trump reageert op de geruchten: “Ik ben in het Witte Huis met mijn familie”

Melania Tump heeft voor het eerst in ruim twee weken van zich laten horen. Amerikaanse media speculeerden erop los dat de Amerikaanse first lady weer bij haar ouders zou wonen en het Witte Huis achter zich gelaten had, maar dat ontkent de pas geopereerde Melania nu. “Ik ben in het Witte Huis met mijn familie, maak je geen zorgen”, schrijft ze op Twitter.

Over Donald en Melania Trump wordt het nooit stil. De Amerikaanse president en zijn first lady, een Sloveens ex-model, zijn al sinds de campagne in aanloop naar de presidentsverkiezingen in 2016 voer voor speculatie. Allerlei media vragen zich af of de twee wel écht een liefhebbend echtpaar zijn, of dat het allemaal schone schijn is.

Foto: Photo News

Eerder deze maand trok de geruchtenmolen zich weer op gang. Melania werd 20 dagen geleden nog gezien, toen drie Amerikanen die in Noord-Korea hadden gevangengezeten ontvangen werden op het Witte Huis, maar daarna verscheen ze niet meer in het openbaar.

Dat had natuurlijk te maken met de medische ingreep die de 48-jarige first lady moest ondergaan op 14 mei. Duizenden mensen wensten haar via brieven en sociale media succes met de nieroperatie, en de vreugde was dan ook groot toen ze volgens haar woordvoerder uitstekend hersteld was van de ingreep.

Foto: Photo News

Maar uiteraard kwam er even later weer speculatie. Want was Melania wel echt teruggekeerd naar het Witte Huis? Volgens The Washington Post alleszins niet: de krant meldde dat ze bij haar ouders verbleef in een buitenwijk van Washington. Andere media schreven dan weer dat ze terug zou zijn naar New York, om te zorgen voor hun zoon Barron, of zelfs dat ze haar medewerking zou verlenen aan Robert Mueller, de speciale aanklager in de zaak rond Russische inmenging in de verkiezingen.

Woensdag sloeg Melania dan ook nog eens de sportdag van het Witte Huis over, een evenement dat zwaar gepromoot was door Michellen Obama. In haar plaats stond Ivanka Trump het publiek te woord.

Bij Politico noemde Stephanie Grisham, woordvoerster van de first lady, die geruchten onzin. “Jammer genoeg hebben we voortdurend te maken met samenzweringstheorieën. Dit is niets nieuws, gewoon opnieuw onzin. Het gaat geweldig met haar. Een lange afwezigheid zou ik het niet noemen. Ze heeft bijna een week in het ziekenhuis verbleven en herstelt nu thuis van de ingreep.”

Dat bevestigt Melania Trump nu ook zelf op Twitter. “Ik zie dat de media overuren klopt om te speculeren waar ik ben en wat ik doe”, schrijft ze. “Maar wees gerust: ik ben in het Witte Huis met mijn familie en ik voel me goed. Ik werk hard voor de kinderen en het Amerikaanse volk.”