Vraagtekens bij Axel Witsel en Marouane Fellaini, Kompany wel weer present bij Rode Duivels

De Rode Duivels staan op twee dagen van de eerste oefeninterland tegen Portugal (20.45u). Na die wedstrijd wordt er bepaald welke vijf spelers er nog uit de definitieve selectie van 23 vallen.

Dat Thomas Vermaelen niet zou kunnen spelen tegen Portugal was al een tijdje duidelijk, maar het valt af te wachten of Axel Witsel en Marouane Fellaini wel tijdig klaar geraken. Beide middenvelders trainden vanochtend opnieuw apart van de groep. Voor Witsel al de derde dag op rij, wat maakt dat hij sinds zijn aankomst bij de Rode Duivels in Tubeke nog aan geen enkele groepstraining heeft deelgenomen. Het lijkt dan ook waarschijnlijk dat de speler van Tianjin Quanjian niet zal kunnen meedoen in de wedstrijd tegen Portugal. Ook bij Marouane Fellaini moeten we een vraagteken plaatsen. Hij trainde vandaag al voor de tweede dag op rij individueel.

Toch heeft dit voor geen van de drie repercuties op hun definitieve WK-selectie. Bij Vermaelen beslist de bondscoach gewoon op het laatste moment of hij fit genoeg wordt geacht. En zonder echt grote blessurezorgen maken Axel Witsel en Marouane Fellaini gewoon deel uit van de definitieve kern.

Wie er vanochtend wel weer bij was op oefenveld nummer twee van het Belgian Football Center in Tubeke was Vincent Kompany. De verdediger was gisteren binnen gebleven uit voorzorg. Iets wat hij ook bij zijn club Manchester City vaker doet om fit te blijven.

Teunckens depanneert opnieuw

Simon Mignolet ontbreekt nog door vakantie, maar om toch met vier doelmannen te kunnen trainen - iets wat Martinez het liefst doet - is Jens Teunckens opnieuw bij de groep gehaald. Teunckens - door Club Brugge het afgelopen seizoen uitgeleend aan Antwerp - trainde ook vorige week al met de Rode Duivels toen alle andere keepers nog met vakantie waren.

Opvallend bij de opwarming van de doelmannen. Erwin Lemmens - die op andere trainingen altijd nummer één en twee (Courtois-Mignolet) onder handen neemt - nam nu Courtois en Casteels bij zich terwijl Matz Sels en Jens Teunckens hun opwarming van de Spaanse assistent-keeperstrainer Inaki Bergara krijgen. Een voorteken voor de definitieve selectie? Koen Casteels en Matz Sels strijden nog om de post van derde doelman. Één van hen moet thuisblijven van het WK.

Depanneur Teunckens Foto: Isosport

Vrijdag volgt de laatste trainingssessie voor de interland, nadien zal Martinez dus enkele knopen doorhakken en nog vijf spelers uit de 28-koppige voorselectie elimineren - op dit moment lijken vooral Matz Sels, Dedryck Boyata, Adnan Januzaj, Youri Tielemans, Jordan Lukaku en Christian Benteke voor hun plaats te moeten vrezen, al hangt ook veel af van de evolutie van de blessures. Uiterlijk op maandag 4 juni moet de bondscoach zijn definitieve lijst van 23 aan de Wereldvoetbalbond overmaken.