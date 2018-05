Goed nieuws voor Anderlecht? Newcastle neemt doelman definitief over van Sparta Praag

De Slovaakse keeper Martin Dubravka heeft een contract tot 2022 ondertekend bij Newcastle United. De Magpies huurden de 29-jarige international sinds januari van Sparta Praag en besloten de aankoopoptie te lichten.

Dubravka debuteerde in de Premier League met een 1-0 zege tegen Manchester United en speelde in totaal twaalf competitieduels. Hij had zo een aandeel in de tiende plaats van Newcastle in het eindklassement.

“Sinds zijn komst heeft hij blijk gegeven van een uitstekende houding en werkattitude”, zegt coach Rafa Benitez. “Wat hij op het veld heeft getoond, was indrukwekkend. We zijn dan ook blij met deze perfecte deal voor de club.”

Dit kan ook goed nieuws zijn voor Anderlecht: de Brusselaars huurden het afgelopen seizoen Matz Sels van Newcastle maar willen hem nu ook definitief overnemen. De Magpies willen echter nog wachten op de definitieve selectie van de Rode Duivels om de vraagprijs te bepalen.