Na Morioka ook Yuya Kubo niet geselecteerd voor WK

Na Ryota Morioka van Anderlecht is er ook geen plaats in de Japanse WK-selectie voor Yuya Kubo. De Japanner van AA Gent was niet geselecteerd voor de oefeninterland omdat hij eventueel nog barrages moest spelen met Gent, maar nu is hij ook effectief niet opgenomen in de WK-selectie.

Bondscoach Akira Nishino neemt Ryota Morioka van Anderlecht en Yuya Kubo van AA Gent niet op in zijn 23-koppige selectie. Japan kiest ervoor om met een ervaren selectie naar Rusland te trekken. Maar twee veldspelers speelden minder dan tien wedstrijden voor de nationale ploeg. Eiji Kawashima (ex-Lierse en ex-Standard) is wel geselecteerd en is allicht eerste doelman tijdens het WK.

Japan begint op 19 juni aan het wereldkampioenschap en neemt het in de groepsfase op tegen Colombia, Senegal en Polen.