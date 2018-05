Theo Francken in de clinch met rectoren: “Ze zullen de boemerang terug in hun gezicht krijgen”

Dat de rectoren van alle Belgische universiteiten in een open brief oproepen om de ouders van de overleden Mawda te regulariseren, is in het verkeerde keelgat geschoten bij Theo Francken. “Ze zullen de boemerang terug in hun gezicht krijgen”, schrijft de staatssecretaris op Twitter.

Het overlijden van Mawda, het tweejarige meisje dat in een busje met illegalen door een politiekogel om het leven kwam, beroert al de hele week de gemoederen. De nog te beantwoorden vraag is of de dood van de peuter genoeg reden is om de ouders te regulariseren en langer in ons land te laten blijven.

Na een massa reacties vanuit de politiek, onder meer op de uitspraken van Bart De Wever, mengden ook de rectoren van alle Belgische universiteiten zich in het debat. Dat deden ze met een tweetalige en gezamenlijke open brief aan premier Charles Michel, waarin ze de definitieve regularisatie van het gezin van Mawda vragen. Ze luiden meteen ook de alarmbel over wat zij het afnemende respect voor migranten noemen.

Die open brief is in het verkeerde keelgat geschoten bij staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken. Dat liet de N-VA’er duidelijk blijken op Twitter. “Rectoren die collectief een brief ondertekenen over een dossier waarvan ze de finesses niet kennen en waarover het onderzoek nog lopende is. Is dat niet tegen de academische geest zelve? So sad”, schrijft hij er. Even later voegde hij er nog aan toe dat de rectoren “de boemerang terug in hun gezicht zullen krijgen als ze een politiek spelletje willen spelen over migrantendossiers. Zowel inhoudelijk als publiek.”