Zidane stapt op als coach van Real Madrid, ondanks winst in Champions League: “Dit is het juiste moment”

Zinédine Zidane stapt op als coach van Real Madrid. Dat kondigde de 45-jarige Fransman donderdagmiddag verrassend aan op een persconferentie, hij werd daarbij geflankeerd door voorzitter Florentino Perez. Zidane won afgelopen weekend nog voor de derde opeenvolgende keer de Champions League. “Dit is het juiste moment”, aldus de voormalige spelverdeler, die benadrukte dat hij niet meteen elders aan de slag zal gaan.

Zidane nam in januari 2016 over van de ontslagen Rafael Benitez. Daarvoor coachte hij anderhalf jaar de B-ploeg van de ‘Koninklijke’. Hij had nog een verbintenis tot 2020.

“Dit is het juiste moment”

Op de inderhaast bijeengeroepen persconferentie verklaarde Zidane dat Real “om te blijven winnen nood heeft aan verandering”.

“Deze ploeg moet blijven winnen en heeft daarvoor verandering nodig. Na drie jaar is er nood aan een nieuwe stem, iemand die de dingen anders benadert, misschien op een andere manier werkt.”

“Dit is het juiste moment”, zei Zidane. “Het (de timing, red) mag misschien wat vreemd ogen maar dit moest gebeuren voor het welzijn van iedereen, de spelers, de club en mezelf.”

Voorzitter was zelf “geschokt”

Real-voorzitter Florentino Perez zat naast Zidane toen die zijn verrassende aankondiging deed. “Het is voor ons een onverwachte beslissing. Toen hij het mij vertelde, was het een schok. Ik twijfel er niet aan dat hij op een dag zal terugkeren naar de club. Ik hou van hem als mens, als speler en als trainer.”

Straf debuut als hoofdcoach

Dat Zidane opstapt is een verrassing: hij is immers de enige trainer ooit die drie keer op rij de Champions League won. Sterker nog: hij won in amper 28 maanden drie keer de Champions League, één keer La Liga, één keer de Spaanse Super Cup, twee keer de UEFA Super Cup en twee keer het WK voor clubs. Dat kan tellen als debuut als hoofdcoach.

Als speler was Zidane als spelverdeler onder meer actief bij Juventus (1996-2001), Real Madrid (2001-2006) en de nationale ploeg van Frankrijk waarmee hij het EK en het WK won .

Foto: AFP

Wat met Ronaldo?

Meteen rijst de vraag of Cristiano Ronaldo zijn coach zal volgen. Vlak na de zege in de Champions League zorgde de Portugees zaterdag al voor ophef over zijn toekomst. “Het is niet het moment om het daarover te hebben. Binnen een paar dagen kom ik met meer nieuws. Het was fijn om bij Real Madrid te spelen. Ik voel me hier goed in Madrid, maar ik zal binnen een paar dagen spreken”, klonk het toen. Zijn afwezigheid bij de presentatie van het nieuwe shirt van Real deed de geruchtenmolen nog meer op volle toeren draaien. CR7 was de enige speler van het team dat niet met het shirt poseerde.

Nu Zidane vertrekt, lijkt de kans groot dat Ronaldo zijn voorbeeld zal volgen. De Portugees zou volgens verschillende Spaanse media vooral ontevreden zijn over zijn salaris. Bovendien zou Real-voorzitter Florentino Perez al een tijdje dromen van Neymar. Ronaldo dus richting Parijs? Wordt vervolgd...