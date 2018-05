Vrouw moet vijf jaar naar gevangenis voor messteek in de lies waarmee ze haar man doodde

Lanaken - De vrouw die in 2016 haar man in Lanaken met een messteek in de lies om het leven bracht is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar.

Het koppel had reeds negentien jaar een relatie met de nodige ups en downs. Beiden hadden in januari 2016 een buitenechtelijke relatie gehad maar wilden een nieuwe start nemen in Lanaken. Op 22 januari had de vrouw rond 17 uur al enkele slaappillen genomen toen ze een telefoontje kreeg van twee vriendinnen die wilden langskomen. Nadat ze haar man in een café was gaan halen hadden ze nog een gezellige avond. Rond 22 uur nam de beklaagde nog een aantal slaappillen in en viel ze naar eigen zeggen op de zetel in slaap. Toen ze drie uur later wakker werd zat haar man dood tegen de keukenkast. Hij stierf door slagaderbreuk die hij opliep na een messteek in zijn bovenbeen.

Tijdens het onderzoek en de rechtszaak zei de vrouw dat ze zich niets meer kon herinneren van wat er gebeurd was nadat ze de slaappillen had ingenomen. Haar vriendinnen verklaarden dat de man nog leefde toen ze weggingen. Enkele dagen na de feiten verklaarde ze dat ze haar man wel moest neergestoken hebben maar dat ze zich daar niets van herinnerde.

Geheugenverlies

Het geheugenverlies van de vrouw is volgens de rechtbank selectief. “Wanneer het gaat over de feiten zegt ze zich niets meer te herinneren maar wanneer het gaat over het tijdstip van inname van de medicatie of hoe de sfeer was toen haar vriendinnen weggingen en hoe zij gereageerd heeft toen ze het lichaam vond, kan zij plots allerlei details geven”, aldus de drie rechters in hun vonnis.

Volgens de procureur had de vrouw wel plannen om haar man te vermoorden maar niet door hem in zijn been te steken. De man overleed per ongeluk toen zijn slagader werd geraakt door het mes. “We kunnen de voorbedachtheid niet bewijzen omwille van die steek in het bovenbeen. Wel was er die avond een ruzie tussen het koppel en heeft ze na de feiten de hulpdiensten niet onmiddellijk gebeld.”

Aan de familie moet de vrouw een schadevergoeding van 11.100 euro betalen. Datzelfde bedrag moet ze ook betalen aan de eigenaar van de woning waar de feiten zich afspeelden. Die woning werd vijftien maanden lang door het parket verzegeld. Hierdoor liep hij huurinkomsten mis.