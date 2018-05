Topman van berichtendienst Telegram beschuldigt Apple: “Het heeft niet onze kant gekozen”

De topman van de berichtendienst Telegram, Pavel Durov, beschuldigt Apple ervan updates van zijn app over de hele wereld tegen te houden sinds Rusland Telegram heeft verboden. “Helaas heeft Apple niet onze kant gekozen”, zegt Durov. Volgens de topman kan Telegram daardoor niet voldoen aan de nieuwe privacyregels in de Europese Unie.

Het Russiche gerecht legde half april een blokkering van Telegram op omdat de berichtendienst de Russische veiligheidsdiensten niet wou helpen om versleutelde berichten van zijn gebruikers te lezen. De blokkering werkt niet echt want Telegram blijft vrij goed beschikbaar in Rusland. De Russische telecomregulator vroeg Apple om Telegram niet langer te verspreiden in het land en om notificaties te blokkeren.

Durov zegt dat hij enkel de privacy van zijn gebruikers heeft willen beschermen in een “land in moeilijkheden”. “Helaas heeft Apple niet onze kant gekozen. Terwijl Rusland maar 7 procent van het gebruikersbestand van Telegram uitmaakt, beperkt Apple sinds half mei updates voor alle Telegram-gebruikers in de wereld. Het resultaat is dat we ook niet volledig konden voldoen aan GDPR voor onze EU-gebruikers tegen de deadline van 25 mei 2018. We blijven ons inspannen om de toestand op te lossen.”