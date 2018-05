Compleet onverwacht, net als hij als speler was, maakte Zinédine Zidane vanmiddag bekend dat hij stopt als coach van Real Madrid. Door terug te treden op het juiste moment levert de dubbele Z het ultieme bewijs af dat hij wel degelijk een topcoach was.

Nog niet zo lang geleden vroegen voetbalanalisten zich hardop af of Zinédine Zidane wel in het rijtje toptrainers thuishoorde. Hij was nog nooit hoofdcoach geweest toen hij overnam van de ontslagen Rafael ...