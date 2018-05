Groot jacht gezonken in haven Zeebrugge

Brugge - In de haven van Zeebrugge is een luxejacht gezonken. Het gaat om een van de grootste boten in de jachthaven. Hoe het schip water heeft kunnen maken, is voorlopig nog onduidelijk.

Het jacht is ongeveer vijftien meter lang. Wat er precies gebeurd is, weet voorlopig niemand, maar er vielen geen gewonden. De boot steekt nog deels boven water. Een gespecialiseerd bedrijf moet het jacht nu bergen. Wanneer dat zal gebeuren is nog onduidelijk. De eigenaar is een man uit Brussel. Hij wil geen commentaar kwijt.