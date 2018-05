Kim Jong-un verwelkomt Russische minister in Noord-Korea

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov donderdag hartelijk verwelkomd met een handdruk en een glimlach. Noord-Korea probeert de relaties met zijn buurlanden te verbeteren. Lavrov nodigde Kim uit naar Rusland en zei dat president Vladimir Poetin de gelukwensen van Kim over zijn herverkiezing “erg heeft gewaardeerd”. Rusland staat klaar om Noord- en Zuid-Korea te helpen in een poging om de stabiliteit op het schiereiland te verbeteren, zei Lavrov in een commentaar dat werd gepubliceerd door het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Rusland en China, die grenzen aan Noord-Korea, hebben de relatief beste diplomatieke betrekkingen met de communistische staat. “We bevestigen ons engagement om de bilaterale en internationale opdrachten van Noord-Korea te helpen oplossen”, zei Lavrov eerder op de dag aan zijn collega Ri Yong Ho. Lavrov besprak de inspanningen voor de denuclearisering van het Koreaans scheireiland tijdens zijn ontmoeting met Ri nu Noord-Korea zich probeert los te maken van verlammende sancties door zijn kernwapenprogramma. “We hebben de internationale situatie grondig besproken met nadruk op de problemen die opgelost moeten worden voor de denuclearisering van Koreaans schiereiland”, zei Lavrov.

De intensivering van bilaterale contacten weerspiegelt de gretigheid van Kim en Poetin om de samenwerking in veel sectoren uit te breiden, vertelde Lavrov aan Ri. Rusland en Noord-Korea overwegen de uitbreiding op handelsvlak en de versterking van de samenwerking op humanitair, cultureel en educatief gebied, aldus Lavrov.

Foto: AFP

De leiders van Noord- en Zuid-Korea hadden vorige maand een historische ontmoeting, waarin denuclearisering centraal stond. Ri had Lavrov eerder dit jaar tijdens een zeldzaam bezoek aan Moskou uitgenodigd. Noord-Korea heeft zich de afgelopen weken bereid getoond om een eind te maken aan het langlopend conflict met buurland Zuid-Korea en overweegt daartoe zelfs een top met aartsvijand VS, mogelijk op 12 juni in Singapore.

Lavrov vertelde tot slot aan de pers na zijn ontmoeting met Ri dat Rusland ervan uitgaat dat Noord-Korea zijn kernwapenprogramma niet zal beëindigen zonder de volledige opheffing van de sancties.