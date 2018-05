Jager (54) schiet buffel dood en wil hem op pick-up laden, maar dan keert ander dier uit kudde zich tegen hem

In het noordoosten van Zuid-Afrika is een jager overleden na een aanval van een wilde buffel. Het dier viel plots aan nadat de 54-jarige man een ander dier van dezelfde kudde had doodgeschoten.

Professioneel jager Claude Kleynhans (54) had op het moment van de feiten de leiding over een groep mensen tijdens een expeditie aan de oevers van de Levuburivier in Zuid-Afrika. De man had net samen met de anderen een buffel doodgeschoten. Terwijl ze zich aan het voorbereiden waren om het dier op de pick-up te laden, zette een andere buffel van dezelfde kudde de aanval in.

Het dier raakte daarbij met zijn hoorns een slagader in de lies van de man, zo vertelt zijn familie. De vader van drie kinderen overleed ter plaatse. Verder raakte niemand gewond.

“Ze hadden die andere buffel niet gezien”, zegt schoonzus Karen Kuhne Kleynhans. “Claude hield van zijn job. Hij is gestorven terwijl hij deed waarvan hij het meest hield.”

Volgens de lokale krant Bosveld Review was de oud-politieman een van de meest gerespecteerde ethische jagers van het land.