De onwaarschijnlijke statistieken van Zinedine Zidane: Zizou pakte een prijs om de 17 wedstrijden

Zinedine Zidane stopt na 2,5 jaar als coach van Real Madrid. De Fransman kan na die periode ongelofelijke statistieken voorleggen. In januari 2016 werd hij hoofdtrainer van de Koninklijke en sindsdien pakte hij maar liefst negen prijzen. Om de 17 wedstrijden pakte Zizou een trofee. Hieronder een overzicht.

In 2015-2016 pakte Zidane zijn eerste Champions League als trainer van Real Madrid. Hij was toen nog maar enkele maanden coach van Real.

In het seizoen 2016-2017 won Real onder leiding van Zidane de Spaanse competitie, opnieuw de Champions League, het WK voor clubs en de Europese Supercup.

Een seizoen later, in 2017-2018 wonnen Zidane en co voor de derde maal op een rij de Champions League, de Spaanse Supercup, opnieuw de Europese Supercup en opnieuw het WK voor clubs.

Zidane stond tijdens 149 wedstrijden aan het hoofd van Real Madrid, gemiddeld pakte hij om de zeventien wedstrijden een prijs. Verder is hij de enige trainer die erin slaagde om drie keer op een rij de Champions League te winnen.

De Franse ex-speler en trainer won elk Europees toernooi waaraan hij deelnam met Real Madrid als trainer. Van de dertien competities waar Real met Zidane aan het hoofd aan deelnam, won het er negen. Indrukwekkend!