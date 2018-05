Cercle Brugge haalt Fransman als nieuwe coach

Cercle Brugge is bijna rond met zijn nieuwe trainer: Laurent Guyot, een 48-jarige Fransman die tot voor kort bij het Canadese Toronto werkte. De onderhandelingen tussen coach en club zitten in de laatste rechte lijn.

Cercle Brugge promoveerde afgelopen seizoen onder leiding van Frank Vercauteren naar de Jupiler Pro League, maar zag zijn trainer daarna vertrekken. Het moest dus op zoek naar een vervanger en heeft die gevonden in Laurent Guyot.

Guyot was als speler vooral actief bij Nantes, waar hij werd opgeleid en van ‘88 tot ‘98 speelde -in 1995 werd hij er zelfs kampioen. Daarna speelde hij nog voor Toulouse en Guingamp. Als coach had hij Boulogne, Sedan en vanaf 2015 de jeugdacademie van Toronto onder zijn hoede. In januari 2018 werd hij aangesteld als coach van de reserven van Toronto.