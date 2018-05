Brussel gaat dieselwagens verbannen vanaf 2030, regering wil ook maatregelen tegen benzinewagens

Brussel - De Brusselse regering heeft donderdag ingestemd met het plan van minister van Leefmilieu Céline Fremault om een dieselban in te voeren vanaf 2030. De minister moet ook een onderzoek voeren naar een gelijkaardige maatregel in de toekomst voor benzinevoertuigen en op korte en middellange termijn alternatieve technieken - elektrische, hybride en aardgaswagens - onderzoeken. Mobiliteitsorganisatie VAB noemt de maatregel “niet realistisch”.

Een opvolgingscommissie waarin de betrokken kabinetten zetelen, moet waken over de samenhang van de maatregelen op het vlak van fiscaliteit, milieu, economie, mobiliteit, zowel voor private als bedrijfsvoertuigen.

In september moet de milieuminister de ministerraad een nota voorleggen over de versterking van de maatregelen inzake luchtkwaliteit, zowel inzake meetpunten, communicatie als sensibilisering.

Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets moet een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten afsluiten voor de strijd tegen roetdeeltjes in de keuringstations.

Volgende stap

Voor minister Fremault is dit plan een volgende stap in de inspanningen die de Brusselse regering sinds haar aantreden heeft gevoerd om de luchtkwaliteit in het gewest te verbeteren, naast de invoering van lage emissiezone (LEZ) en het besluit over de maatregelen bij vervuilingspieken. “Ook andere Europese steden gaan in dezelfde richting”, stelde ze donderdagnamiddag in de rand van een persconferentie.

Minister van Mobiliteit Pascal Smet reageerde ook verheugd over het besluit van de regering om “een bijkomende stap te zetten naar een dieselban en in tweede instantie een ban voor alle voertuigen op fossiele brandstoffen”. Dit moet volgens hem de komende maanden goed voorbereid worden met alle betrokken actoren.

“Onze belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Meer dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft geen wagen, maar ademt toch de slechtste lucht van België in. Dat moet anders, een ban op diesels is een deel van de oplossing”, zegt Pascal Smet. “Ik ben ook bijzonder blij dat ons pleidooi gehoord werd en er werk wordt gemaakt van een netwerk aan meetpunten voor luchtkwaliteit die de resultaten in real-time en in het straatbeeld zullen zichtbaar maken. Zo kan het draagvlak voor ambitieuze maatregelen groeien.”

Luchtkwaliteit alarmerend

De voorbije winter hadden vrijwilligers op initiatief van Groen en Ecolo op 192 plaatsen in het Brussels Gewest meetbuisjes gehangen om NO2 of stikstofdioxide te meten. De locaties werden gekozen om een beter inzicht te krijgen in de luchtkwaliteit op specifieke plaatsen: invalswegen met druk verkeer, maar even goed groene zones. Sommige punten werden geselecteerd omdat er een school, crèche of ziekenhuis ligt.

De resultaten na vier weken meten zijn weinig geruststellend: op 35 van de 192 meetpunten, of ongeveer 20 procent, ligt de gemiddelde concentratie NO2 boven de Europese norm van 40 µg/m³. De hoogste gemiddelde concentratie werd gemeten aan de uitgang van de Leopold II-tunnel in Ganshoren: 66,7 µg/m³. Op veel plaatsen in de hoofdstad is het niet gezond om te ademen, bleek uit de resultaten.

“Aan dat punt ligt een park waar mensen joggen, waar kinderen spelen in de speeltuin en families komen picknicken”, zegt Annemie Maes, Brussels Parlementslid voor Groen en initiatiefnemer van de actie. “De ventilatieroosters van de tunnel blazen de zwaar vervuilde lucht ook het park in.”

“Diesel heeft zijn beste tijd gehad”

In een interview met persbureau Bloomberg had Elzbieta Bienkowska, Eurocommissaris voor Industrie, eerder deze week gezegd dat dieselauto’s hun beste tijd gehad hebben. In delen van de Duitse stad Hamburg werd ook al een gelijkaardige dieselban ingevoerd en dat verbaasde haar niet. “Ik denk dat dieselwagens binnen een paar jaar volledig verdwenen zijn.”

VAB: “Niet realistisch”

De impact van een dieselban zou een bijzonder grote impact hebben, zegt VAB-woordvoerder Maarten Matienko. “Meer zelfs: dit is niet realistisch. In twaalf jaar krijg je alle dieselwagens niet zomaar geliquideerd uit het wagenpark. Je riskeert een bijzonder grote groep mensen te krijgen die de stad niet meer zal binnen mogen omdat ze geen alternatief hebben.”

“Vergeet niet: het gaat om 800.000 wagens”, zegt Matienko. “Dat zijn 800.000 gezinnen die Brussel binnen 12 jaar met hun wagen niet meer binnen mogen. Het is echt geen evidentie. Er was al zoveel onvrede bij die lage-emissiezones. Dit zou nog ingrijpender zijn.”

Dieselwagens horen sowieso niet thuis in een stedelijke omgeving, aldus Matienko, het zijn wagens voor lange afstanden. “Maar het verbannen van dieselwagens mag geen fetisj worden. Er moet bekeken worden of er voldoende alternatieven zijn en hoe het wel mogelijk kan zijn.” Realistischer zou volgens de VAB-woordvoerder zijn om niet alle dieselwagens te bannen, maar zoals in Hamburg wel nog de Euro 6-wagens binnen te laten. “Want die hebben al een veel lagere uitstoot en zijn veel milieuvriendelijker.”