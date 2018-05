Gewapende jongeman in legerkledij zorgt voor paniek aan school in Wetteren

Wetteren - Groot alarm donderdagmiddag in Wetteren nadat een chauffeur een gewapende man in camouflagekledij had gespot in de buurt van middelbare school Mariagaard. In de school vond een sportdag plaats in legerthema. Een van de leerlingen was ’s middags een broodje gaan eten buiten de school en nam zijn nepwapen mee. Loos alarm dus. Maar zowel de schooldirectie als de politie konden er niet om lachen.

Een chauffeur die op de Oosterzeelsesteenweg reed, vlakbij de op- en afrit van de E40 Brussel-Kust, zag donderdagmiddag in de buurt van de middelbare school Mariagaard een jongeman in camouflagekleding lopen langs de kant van de weg. Hij zwaaide met een wapen. De getuige aarzelde niet en belde het noodnummer 101.

“Gezien de recente gebeurtenissen hebben we uiteraard geen risico gelopen en groot alarm geslagen. Alles beschikbare politieploegen zijn naar de plaats gestuurd”, zegt directeur operaties van de politie van Wetteren Vic De Loof.

De ‘terrorist’ werd al snel gelokaliseerd. “Het bleek om een misverstand te gaan. De jongeman had helemaal geen slechte bedoelingen. Maar het was onverantwoord wat hij deed”, zegt De Loof.

Wat bleek, de laatstejaarsstudenten organiseerden vandaag een sportdag voor leerlingen van de scholen in Wetteren. Thema was ‘leger’ en heel wat leerlingen waren dan ook uitgedost in legeruniformen en kakikledij.

Onrustwekkende melding blijkt sportactiviteit | #Wetteren, Oosterzelesteenweg | Do. 31/5, 12.25 u | N.a.v. een sportactiviteit op de school Mariagaard kwam een onrustwekkende melding binnen bij onze diensten, bij nazicht bleek er niks aan de hand te zijn #pzwlw0 -v- — PZWLW (@PZWLW) 31 mei 2018

“Alles speelde zich af op de terreinen van de school. Maar tijdens de middag mogen de laatstejaarsstudenten de school verlaten om te gaan eten. Eén van de studenten, gekleed in para-uniform, ging blijkbaar iets te fel in zijn rol op en liep met een nepwapen te zwaaien op de Oosterzeelsesteenweg”, zegt Mieke Poppe van Mariagaard.

“Gelukkig is het goed afgelopen. Maar in deze tijden van terreur zijn we op alles voorbereid. Stel je voor dat die man naar een politiepatrouille zou gezwaaid hebben en agenten zouden zich bedreigd gevoeld hebben? Vaak kan je niet vanop afstand zien of het om een echt of een vals wapen gaat”, zegt Vic De Loof.

De student kwam er met een flinke bolwassing vanaf. De directie van de school kon er niet om lachen en maakte prompt een einde aan het spel en verplichtte iedereen om de leger- en camouflagekleding uit te trekken.

De jongeman zal niet vervolgd worden of niet moeten opdraaien voor de kosten van de machtsontplooiing van de hulpdiensten.