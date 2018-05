Onze man slaagde er ooit in om Zidane persoonlijk te spreken: het relaas van een merkwaardig interview in een hotelkamer in Turijn

Zeldzaam zijn de keren dat Zinedine Zidane zich heeft laten overhalen tot een persoonlijk interview met een Vlaams journalist. Onze man Guy Van Den Langenbergh kreeg in het najaar van 2000 de kans om de Franse stervoetballer in Turijn te interviewen, enkele maanden nadat hij met Frankrijk Europees kampioen was geworden. Relaas van een merkwaardig interview in een hotelkamer in Turijn!

Soms krijg je de kans van je leven. Bij mij deed die zich achttien jaar geleden voor toen ik de vraag kreeg of ik zin had om Zinedine Zidane te interviewen. In Turijn, want daar voetbalde hij, en met ...