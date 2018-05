Studio 100 dagvaardt Greenpeace voor Maya de Bij-filmpje

Het filmpje van Greenpeace waarin Maya de Bij reclame maakt voor sigaretten, krijgt een staartje in de rechtbank. Studio 100 dagvaardt Greenpeace, laat het donderdagnamiddag weten.

De heisa ontstond vorige week nadat Greenpeace een campagne had gelanceerd om Studio 100 aan te zetten te stoppen met het maken van ongezonde charcuterie voor kinderen. In een filmpje werden zogezegd sigaretten van Maya de Bij gepromoot. De milieuorganisatie wil dat Studio 100 de charcuterie vervangt door gezonde vegetarische alternatieven of door vlees dat afkomstig is uit lokale en ecologische landbouw.

De campagne schoot in het verkeerde keelgat van Studio 100-baas Hans Bourlon. Hij eiste excuses van Greenpeace, en zijn bedrijf kondigt nu aan nog een stap verder te gaan. “Na de lancering van de campagne heeft Studio 100 meermaals aan Greenpeace gevraagd om excuses aan te bieden en alle (bewegende) beelden van een tot roken aanzettende Maya de Bij te verwijderen”, staat te lezen in een persbericht van het bedrijf. “Greenpeace is daar niet op ingegaan. Daarop heeft Studio 100 zelf maximale inspanningen geleverd om het bewuste filmpje en de beelden te verwijderen. Ondertussen zijn de beelden wijdverspreid geraakt op het internet en hebben we alle controle verloren, met de mogelijke negatieve gevolgen van dien. Bovenop kwamen er de voorbije dagen pertinente vragen binnen van zowel licentienemers als ons publiek.”

“Omwille van de geleden imago-schade, de overeenkomst met de Waldemar-Bonsels-Stiftung en om verdere schade te voorkomen kan Studio 100 vandaag niet anders dan juridische actie ondernemen”, klinkt het. “Daartoe werd vandaag de eerste stap gezet met het uitsturen van een dagvaarding. Studio 100 eist concreet dat Greenpeace meteen zijn campagne stopzet, het filmpje en beelden laat verwijderen en excuses aanbiedt. We willen immers voorkomen dat er nog meer schade wordt aangericht en een mogelijke schadeclaim wordt gelegd op Studio 100 door contractanten.”

Studio 100 zegt wel nog steeds bereid te zijn om met Greenpeace in dialoog te gaan en samen positieve acties op te zetten.

Bekijk hier de beelden van de campagne: