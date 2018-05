Chelsea stelt bouw van nieuw stadion uit

Chelsea heeft laten weten de geplande bouw van een nieuw stadion in Londen voorlopig uit te stellen. De club van Rode Duivels Thibaut Courtois en Eden Hazard noemt het slechte investeringsklimaat in Engeland als reden voor de maatregel.

In hoeverre de situatie rond Roman Abramovich de oorzaak voor het uitstel is, bleef onduidelijk. De Russische eigenaar van Chelsea heeft moeite een visum voor een langer verblijf in Engeland te krijgen. Naar verluidt heeft hij inmiddels een Israëlisch paspoort gekregen.

Het nieuwe stadion moet op de plek van het huidige Stamford Bridge komen. De bouw zou zo’n 600 miljoen euro gaan kosten.

Chelsea beëindigde afgelopen seizoen op een teleurstellende vijfde plaats in de Premier League en greep zo naast de Champions League. De ploeg van Antonio Conte veroverde wel de FA Cup na 1-0 winst in de finale tegen Manchester United (met een penaltygoal van Hazard).