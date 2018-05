Het vertrek van Zinedine Zidane maakt heel wat los in de voetbalwereld: “Jouw erfenis zal nooit worden uitgewist”

Zinedine Zidane stopt als coach van Real Madrid. Dat kondigde hij donderdagmiddag aan op een persconferentie. Onder andere Sergio Ramos, de aanvoerder van Real Madrid, bedankt Zidane voor de afgelopen 2,5 jaar met de woorden dat zijn erfenis nooit zal worden uitgewist.

Met Zidane op de markt wordt het nog wat heter onder de voeten van Didier Deschamps. Karim Benzema in september weer bij Les Bleus? @sportwereld_be — Bart Lagae (@BartLagae) 31 mei 2018

Een masterclass stoppen op je hoogtepunt. Van koning Zidine Zidane. Groot voetballer, groot trainer en wat een toffe guy. #zidane — Bart van Merwijk (@bartvanmerwijk_) 31 mei 2018

Gracias Mister! It’s been a pleasure! pic.twitter.com/99VzaBxUoV — Toni Kroos (@ToniKroos) 31 mei 2018

Zinedine Zidane ends his 2-and-a-half year spell as @realmadrid

Head Coach



149 Games in charge

104 Wins

393 Goals scored

8 Major trophies

33 CL games

3 CL titles



Became first manager ever to win 3 successive CL/European Cups

in it's 63 year history pic.twitter.com/mfmEiXs9vs — Sky Sports Statto (@SkySportsStatto) 31 mei 2018

Zidane at Madrid

(player & coach combined)



UEFA Champions League



UEFA Super Cup



Club World Cup



Spanish Super Cup



Liga



Intercontinental Cup

#UCL #UCLfinal pic.twitter.com/kry1q2SquE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 31 mei 2018

De speler #Zidane snapt als geen ander hoe belangrijk het is voor een spelersgroep om een nieuwe wind te doen waaien om iedereen scherp te houden. Het was dat of spelerskern veranderen https://t.co/JQlajjTtEq — Sirik Geffray (@SirikGef) 31 mei 2018

"I think it would be difficult to keep winning if I stayed"



Read more from the reigning #TheBest Men's Coach Zinedine Zidane, as he announces his departure from Real Madrid



https://t.co/SG4rXJy2vU pic.twitter.com/cmd7POO188 — FIFA.com (@FIFAcom) 31 mei 2018

Mister Zizou. He aprendido muchísimo a tu lado!

He disfrutado como un niño a cada entrenamiento, a cada consejo!

Eres muy especial para mi!

Has hecho historia con tu trabajo, tu dedicación, pasión y sobretodo con tu humildad!

Gracias Mister #marchelin pic.twitter.com/MvWCwjYSqR — Marcelotwelve (@MarceloM12) 31 mei 2018