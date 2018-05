Grieken kunnen weer meer cash afhalen

Vanaf volgende week mogen Grieken elke maand maximaal 5.000 euro cash geld afhalen van hun bankrekening. Tot nu toe was dat 2.300 euro per maand. De Griekse regering versoepelt zo verder de kapitaalrestricties die tijdens de financiële crisis in 2015 waren ingevoerd om te verhinderen dat geld massaal zou wegvloeien uit het land.

Ook de geldtransfers van Griekenland naar het buitenland worden minder strikt. Grieken mogen voortaan tot 3.000 euro per persoon meenemen per reis die ze naar het buitenland maken, in plaats van 2.300 euro vroeger. Het is al de derde versoepeling sinds de invoering van de beperkingen. Het is evenwel nog niet duidelijk wanneer de restricties volledig zullen verdwijnen.