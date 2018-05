Zie jij Radja? Radio 2 pakt uit met originele zoekplaat

Radja Nainggolan behoort niet tot de WK-selectie van de Rode Duivels. Radio 2 Antwerpen maakte naar aanleiding daarvan een zoekplaat zoals ‘Waar is Wally’, maar dan ‘Waar is Radja’. Il Ninja werd de laatste dagen op verschillende plaatsen in Vlaanderen gespot, onder andere op de boot van Gert Verhulst, maar op deze tekening bevindt hij zich in zijn vertrouwde omgeving.