Rode Duivels en fans blazen bellen voor een rookvrije generatie

Fanclub 1895 organiseert na de oefeninterland van zaterdag tussen België en Portugal in het Koning Boudewijnstadion een bellenblaasactie met de supporters. Dat doen de officiële supportersvereniging van de Rode Duivels en de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) in het kader van de recent gelanceerde campagne ‘Generatie Rookvrij’ van de Stichting tegen Kanker.

Een vijftigtal organisaties, waaronder diverse sportverenigingen en dus ook de KBVB en 1895, ondertekenden maandag een charter. De ambitieuze doelstelling: elk kind dat vanaf 2019 geboren wordt, weghouden van de sigaret. Ze willen een rookvrije generatie creëren.

Sinds januari 2017 mag er niet meer gerookt worden in wedstrijden georganiseerd door de KBVB. Uit een enquête die in februari bij ruim 2.000 supporters afgenomen werd, blijkt dat bijna 90 procent voorstander is van het rookverbod. De bescherming tegen passief roken en preventie voor kinderen en jongeren worden als belangrijkste redenen aangehaald. Toch blijkt dat meer dan 80 procent van de fans nog collega-supporters zag roken in de stadions. “Er is dus nog werk aan de winkel”, geeft de KBVB toe.

Volgens de initiatiefnemers is het draagvlak onder de bevolking om hun kroost rookvrij te laten opgroeien trouwens zeer groot. Liefst 95 procent van de Belgen staat achter het recht van kinderen om rookvrij op te groeien, zo blijkt uit een online bevraging van maart dit jaar bij 3.500 landgenoten door Stichting tegen Kanker.

Om het engagement voor de campagne ‘Generatie Rookvrij’ in de kijker te zetten, zullen de KBVB en 1895 zaterdag in de oefenmatch tegen Portugal bellenblazers uitdelen aan de supporters. Rode Duivels Koen Casteels, Adnan Januzaj en Dries Mertens gaven in een mediaboodschap alvast het goede voorbeeld. “Ik blaas liever bellen dan rook. Denk aan de jonge supporters en rook niet in het Koning Boudewijnstadion”, luidde de oproep.

Donderdag vond op Werelddag zonder Tabak her en der een ludieke actie plaats. Behalve de Rode Duivels bliezen heel wat bekende Vlamingen bellen met kinderen op diverse scholen om de campagne te ondersteunen.